そのメガネ、3年以上使っていませんか？メガネレンズ交換目安は「約3年」、最も多い理由は“視力の変化”

株式会社ニコン・エシロール

株式会社ニコン・エシロール(https://www.nikon-essilor.co.jp/)は、全国に約500店舗が加盟しているメガネ店のネットワーク「ニコンレンズウェアパートナー(https://www.nikonlenswear.com/ja-jp/nikon-lenswear-partners)」加盟店のスタッフ124名を対象に、「メガネレンズの交換時期」に関する調査を実施しました（調査期間：2026年1月26日～2月10日）。

その結果、メガネレンズの交換目安は平均36.2ヶ月（約3年）という結果となりました。

本調査では交換の目安だけでなく、その背景にある理由についても回答を収集。「見え心地」を提供するメガネ専門店の視点から、レンズ交換の必要性が明らかになりました。

※本調査は特定の年齢層や使用条件を想定したものではなく、一般的な使用状況における目安としての考え方を回答いただいたものです

約3年という交換目安、その理由で最も多かったのは「視力の変化」

交換理由に関する自由回答を分類・集計した結果、最も多かったのは「視力の変化」（52％）でした。実際にアンケートの中では以下のような声が挙がっています。

- 「気づかないうちに度数が合わなくなっているケースが多い」- 「見えているつもりでも、実際には見え方がズレていることがある」- 「加齢や日常生活の変化により、徐々に見え方が変わる」

また、主に以下のような理由も交換目安の理由としても挙げられました。

- レンズのコーティング劣化（34％）- キズや汚れの蓄積（27％）- 生活環境の変化（8％）（※複数回答）

これらの結果から、メガネの見えにくさは単に視力変化の問題だけでなく、レンズの状態や使用環境など、さまざまな要因が重なって生じていることがわかりました。

メガネレンズは見え方に不具合や破損が起きてから交換するものではなく、見え心地を保つために定期的に見直すことが大切です。今回の調査から、約3年がひとつの交換の目安といえそうです。

同じメガネレンズを3年以上お使いの方は、一度お近くのメガネ店でメガネを見直してみることをおすすめします。

ニコンレンズウェアパートナー とは

ニコンレンズウェアパートナーは、ニコンのメガネレンズに関する深い知識と技術を備えた眼鏡店にのみ与えられる認定名称です。厳しい審査やトレーニングを経て、一定の基準を満たしたメガネ店のみが加盟しています。

全国に広がる加盟店は、単にメガネを販売するだけでなく、一人ひとりの視力や生活環境に合わせて最適な「見え心地」を提案する専門店です。

ニコンが培ってきた光学技術と、各店舗の専門的な視力測定・フィッティングを掛け合わせることで、

日常の中で快適に使い続けられる「見え心地」の提供を目指しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dLr9BAkeMRM ]