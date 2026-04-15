実務の失敗から導き出した、要件定義の実践知を体系化。書籍『要件定義の極意』発売

株式会社ROUTE06

AI要件定義「Acsim（アクシム）」を提供する株式会社ROUTE06（本社：東京都千代田区、代表取締役：遠藤 崇史、以下「ROUTE06」）は、書籍『要件定義の極意 「機能不全」「予算超過」「遅延」を防ぐ20のルール』（著者：取締役 松本 均）を、翔泳社より刊行しました。

本書は、実際のプロジェクトの失敗事例と教訓をもとに、誰もが実務で再現できる要件定義のノウハウを「20のルール」として体系化した一冊です。

なお、6月11日に開催する「AI要件定義サミット2026」にて、翔泳社の特設ブースを設置します。ブースにお立ち寄りいただいた方には、本書を無料でプレゼントいたします。

◼️「なぜプロジェクトは失敗するのか」──その答えは、実装ではなく出発点にある

「自分たちのプロジェクトを、もっと安全に、もっと確実に進めたい」。そう思ったことはありませんか？

機能不全、予算超過、遅延 ──こうした開発の失敗は、いまなお多くの現場で発生しています。そしてその多くは、実装工程ではなく、開発の出発点である「要件定義」に起因しています。

プロジェクトの不確実性を下げ、成功確率を高めるためには、この上流工程をいかに適切に設計・実行できるかが鍵となります。

本書では、要件定義を成功に導くための実践的なノウハウを、「20のルール」として体系化しました。いずれも単なる理論ではなく、実際のプロジェクト経験から導き出された「実務者のための原則」であり、現場でそのまま活用できる具体的な行動指針としてまとめています。

要件定義の知見を構造化し、再現可能なプロセスとして確立することで、属人化の解消と意思決定の高度化を支援します。

◼️このような方におすすめ- 要件定義に課題を感じているエンジニア／PM／プロダクトマネージャー- プロジェクトの遅延や手戻りを減らしたい開発責任者・IT部門- 要件定義の属人化を解消し、再現性のあるプロセスを構築したい方- 実務で使える要件定義のノウハウを体系的に学びたい方◼️書籍概要- タイトル：要件定義の極意 「機能不全」「予算超過」「遅延」を防ぐ20のルール- 著者：株式会社ROUTE06 取締役 松本 均- 定価：3,278円（税込）- 発売日：2026年4月15日- 発行：株式会社翔泳社- ISBN：9784798192536

【本書のご購入はこちら】

Amazon：https://amzn.asia/d/0cFdrLIu

◼️2026年6月11日開催「AI要件定義サミット2026」について

「AI × 要件定義」をテーマに、これまで属人化されてきた上流工程をテクノロジーで再定義するカンファレンスです。

登壇者として、DeNA 取締役会長 南場智子氏をはじめ、内閣府、NTTデータ、IBM、日立製作所、野村総合研究所、JR東海、大阪ガス、イオン、LayerXなど、日本の産業・行政・テクノロジーを横断するリーダーが集結。AIを活用した要件定義の実践事例をもとに、開発の上流工程をいかに再設計すべきかを多角的に議論します。

＜開催概要＞

イベント名：AI要件定義サミット2026 ～AI要件定義が支える、カスタマイズ大国・日本のシステム設計の未来～

開催日時 ：2026年6月11日（木）13:00～18:00

会場 ：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO（トダ ホール&カンファレンス トウキョウ）東京都中央区京橋一丁目7番1号 TODA BUILDING 4階

後援 ：一般社団法人 日本経済団体連合会

来場者数 ：1,000名（予定）

お申込みはこちら：https://ai-requirement-definition-summit.com/2026

※翔泳社の特設ブースにお立ち寄りいただいた方に、書籍『要件定義の極意』をプレゼントいたします。（数に限りがございますので、あらかじめご了承ください）

■著者情報

株式会社ROUTE06 取締役 松本 均

株式会社ベイカレントコンサルティングを経て、楽天株式会社およびヤフー株式会社にて、ECシステム/DMP/全サービスのログ統一などデータプラットフォームを中心とした開発およびPdMを担当。その後、株式会社ストライプデパートメントの執行役員CTO、株式会社Welbyの執行役員/開発部長を経て、ROUTE06を共同創業。

◼️AI要件定義「Acsim」について

Acsim（アクシム）は、属人化しやすい要件定義において、AIが推進者の思考を補完・強化し、誰もが要件定義ができる世界を実現する生成AIプラットフォームです。現状把握や課題抽出、改善方針提示、本格的なプロトタイプ構築、稟議支援、設計書の自動出力まで、要件定義に必要なプロセスを一貫して支援します。生成された設計情報は構造化データとして蓄積され、実装・テストといった後続工程でも活用可能。開発全体の品質を高め、意思決定の精度とスピードを飛躍的に向上させます。

サービスサイト：https://ai.acsim.app

◼️ROUTE06について

ROUTE06は、人とAIの協創によってプロダクト開発を再定義するスタートアップです。自然言語による対話と直感的なノードUIを融合したユーザー体験を軸に、要件設計「Acsim」、AIエージェント構築「Giselle」、データベース設計「Liam」などのAI駆動開発プラットフォームを提供。設計・実装・運用の全工程に対応し、開発のスピードと品質を革新します。大手企業向けシステム開発の実績とモダンなプロダクト開発の知見を活かし、大手システムインテグレーターからスタートアップまで、すべてのプロダクトビルダーが自由にアイデアを形にできる未来を目指します。

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング9F

設立 ：2020年1月24日

代表者 ：代表取締役 遠藤 崇史

事業内容：AI駆動開発プラットフォーム、AI導入・活用支援、システム開発・コンサルティング

URL：https://route06.com/jp

◼️お問い合わせ先

株式会社ROUTE06 広報担当

Email：acsim-marketing@route06.co.jp

Tel：050-1741-2091