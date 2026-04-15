【約3,000人調査】太陽光・蓄電池見積り　3人に1人が「100万円以上の価格差」

株式会社グッドフェローズ

住宅用太陽光発電・蓄電池の一括見積りサイト「タイナビ」を運営する株式会社グッドフェローズ（本社：東京都品川区）は、2025年1月～2025年12月に「タイナビ」および「タイナビ蓄電池」利用者を対象に実施したアンケート調査（有効回答数2,918件）を分析し、「住宅用太陽光・蓄電池導入検討者の実態調査2026」を発表いたしました。

近年、日本では燃料価格の高騰や政府の電気料金支援制度の見直しなどを背景に、今後電気料金が上昇する可能性が指摘されています。

こうした電力コスト環境の変化により、家庭で電力を自給する手段として太陽光発電や蓄電池への関心が高まっています。

本調査では、太陽光発電および蓄電池の導入を検討したユーザーを対象に、導入理由、見積り価格差、導入断念理由などを分析しました。

調査の結果、複数社（2社以上）から見積りを取得したユーザーの約33.2％（約3人に1人）が「100万円以上の価格差」を経験していることが明らかになりました。また、見積り依頼を行ったユーザーのうち22.1％（約５人に1人）が導入を断念しており、断念理由として「家族で意見が合わない」（22.1％）も大きな割合を占めました。

太陽光発電や蓄電池は数百万円規模の設備投資となるため、家庭内での意思決定の難しさも導入のハードルの一つとなっていると考えられます。

【主な調査結果】

◆ 見積もり差額「100万円以上」：約33.2％

◆ 訪問販売きっかけユーザー：42.8％が100万円以上の価格差

◆ 導入検討理由1位：電気代高騰対策（77.2％）

◆ 導入断念率：22.1％（約5人に1人）

◆ 断念理由2位：家族で意見が合わない（22.0％）

◆ 他サイト比較：約75.0％が「タイナビの方が安い」と回答という結果

＜調査概要＞

調査対象：住宅用太陽光発電・蓄電池導入検討者（2025年タイナビ・タイナビ蓄電池利用者）

調査期間：2025年1月～2025年12月

有効回答数：2,918件

調査方法：インターネットアンケート

■導入検討理由ランキング

太陽光発電および蓄電池の導入を検討した理由を調査したところ、以下の結果となりました。

※複数回答可能

1位 電気代高騰対策（77.2％）

2位 災害・停電対策（43.2％）

3位 訪問販売の営業を受けたため（15.7％）

4位 SDGsへの取組みの一環（10.5％）

5位 売電収入（8.2％）

電気料金の上昇を背景に、家庭の電力コスト対策として太陽光発電や蓄電池を検討するユーザーが増えていることがうかがえます。

■見積り価格差の実態

複数社から見積もりを取得したユーザー（n=2162）のうち「最高価格」と「最安価格」の差額を調査したところ、100万円以上の価格差があったと回答したユーザーは33.2％（約3人に1人）という結果となりました。

・70万円以上の価格差： 約47.0％

・40万円以上の価格差： 約71.5％

住宅用太陽光・蓄電池市場では販売店ごとの価格差が大きいことが明らかになりました。

さらに、「訪問販売の営業を受けた」と回答し、2社以上の見積もりを取得したユーザー（n=397）を分析したところ、

・100万円以上の価格差：約42.8％

・70万円以上の価格差： 約60.5％

・40万円以上の価格差： 約80.9％

という結果となり、全体平均よりも高い割合となりました。

訪問販売をきっかけに検討したユーザーほど、複数社比較によって大きな価格差を認識する傾向が見られました。 太陽光発電と蓄電池を組み合わせたセット導入が増加したことで設備価格が高額化しており、販売店ごとの提案内容や価格設定の違いが価格差として現れていると考えられます。

■他サイト比較では約75％が「タイナビの方が安い」

他の見積もりサイトを利用したユーザー（n=907）に対して価格比較を調査したところ、

約75％が「タイナビの方が安かった」と回答という結果となりました。

複数の見積もりサービスを活用することで、設備価格や提案内容を比較し、より適正な価格を把握できる可能性が示唆されます。

■導入を断念した理由ランキング

見積もり依頼を行ったユーザーのうち、22.1％が導入を断念していることが分かりました。

断念したユーザー（n=644）の理由を分析したところ、以下の結果となりました。

1位 費用感が合わなかった（44.3％）

2位 家族で意見が合わなかった（22.0％）

3位 販売店から不要・設置不可と言われた（3.1％）

特に「費用感が合わなかった」が約4割を占める一方、「家族で意見が合わない」も2割を超える結果となりました。

太陽光発電や蓄電池は住宅設備として家族全体の合意が必要となるケースも多く、家庭内での意思決定が導入可否に影響していることがうかがえます。

■代表者コメント

株式会社グッドフェローズ

代表取締役副社長｜太陽光発電専門家

佐伯 淳二

「電気料金の上昇や防災意識の高まりを背景に、太陽光発電や蓄電池の導入検討者は年々増えています。一方で設備価格が高額であるため、販売店ごとの価格差も大きくなっています。今回の調査で明らかになった100万円以上の価格差という実態は、複数社比較による価格透明化の重要性を示しています。太陽光発電や蓄電池は長期的に利用する設備だからこそ、複数の提案を比較しながら納得して選択することが重要だと考えています。」

◆ 住宅用太陽光発電一括見積りサイト「タイナビ」について

「タイナビ」は、住宅用太陽光発電（＋蓄電池）の導入を検討する方向けの一括見積り比較サイトです。最大5社の販売店から見積りを取得でき、価格・提案内容・保証条件などを比較しながら検討できます。

タイナビ：https://www.tainavi.com/

◆株式会社グッドフェローズについて

株式会社グッドフェローズは、エネルギーメディア事業、電源開発事業、物販事業などを展開し、「日本を代表するエネルギー企業」を目指しています。

太陽光発電・蓄電池・再生可能エネルギー分野に特化し、情報提供から設備導入支援、発電所売買、M&A支援まで幅広く事業を展開しています。

会社名：株式会社グッドフェローズ

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田ビル8階

代表者：代表取締役 長尾 泰広

事業内容：エネルギーメディア事業、電源開発事業、物販事業、発電事業、M&A事業 等

URL：https://www.goodfellows.co.jp/

◆グッドフェローズの主なサービス

・住宅用太陽光発電一括見積りサイト「タイナビ」： https://www.tainavi.com/

・蓄電池一括見積りサイト「タイナビ蓄電池」：https://www.tainavi-battery.com/

・産業用太陽光発電一括見積りサイト「タイナビNEXT」: https://www.tainavi-next.com/

・太陽光発電・系統用蓄電池の投資物件売買サイト「タイナビ発電所」: https://www.tainavi-pp.com/

・法人向け電気料金一括見積り比較サイト「スイッチビズ」：https://www.tainavi-biz.com/

・エネルギー業界向けM&Aサービス「タイナビM&A」: https://www.tainavi-pp.com/ma/lp/lp01/

・創エネ（太陽光・蓄電池）機材の卸販売: https://tainavi-pp.com/procurement/(https://tainavi-pp.com/procurement/)

・太陽光発電用地の土地売買および新設・中古太陽光発電所の販売・仲介

【転載・引用に関する注意事項】

本レポートの著作権は、株式会社グッドフェローズが保有します。本調査結果は広くご活用いただけます。

転載・引用の際は、出典として「株式会社グッドフェローズ調べ」とご明記ください。

※Web媒体にて本調査結果を引用される場合は、出典として「株式会社グッドフェローズ調べ」と明記のうえ、「タイナビ（https://www.tainavi.com/）」へのリンクをお願いいたします。