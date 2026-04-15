ボードゲーム『ニャインタイル』2026年5月発売。シリーズ43万部突破の大人気パズルゲームの、可愛すぎるネコ版の登場。

株式会社オインクゲームズ

オインクゲームズは新作ボードゲーム『ニャインタイル』を5月23日（土）・24日（日）のゲームマーケット2026春で発売します。一般販売開始日は5月29日（金）です。シリーズ発行部数43万部を突破した『ナインタイル』のネコバージョン。何度でも愛でながら遊びたくなる作品です。

『ニャインタイル』は、『ナインタイル』の簡単に何度でも遊べるルールはそのままに、黒猫、白猫、ハチワレ、三毛猫、茶トラ、サビ白の6種類のネコがデザインされたタイルで遊べるパズルゲーム。タイルそのものが可愛らしいネコの形になっており、ネコのしっとりとした毛並みを表現した表面加工が施されています。おうちのネコを慈しむように、思わずずっと愛でたくなるタイルに仕上げました！

ネコ好きの方にぜひ遊んでいただきたい作品です。

『ナインタイル』は、国内での発行部数30万部を突破した人気作。2017年に人気テレビ番組「今夜はナゾトレ」で、頭をよくする習慣第一位として、東大生が遊んでいるところが紹介されて認知度が高まり、一時は品切れ状態となりました。2018年にはグッド・トイを受賞、2020年以降はおうち時間需要でさらに人気が高まっています。

それぞれの手元にある、9枚のタイルを自由に動かしたりひっくり返したりして、誰よりも早くお題どおりに並べるだけ。ルールは簡単ですが、タイルの裏表の組み合わせをよく考えないとうまく揃いません。子供から大人まで楽しめる、スピーディなパーティパズルゲームです。

ネコさわり放題。

至福のネコあわせゲーム

たった10秒のルール説明で

こどもも大人もみんニャ楽しい

9枚のネコ型タイルをひっくり返すと、かくれたり、あらわれたりするネコたち。カードの絵のとおりにタイルをならべるだけなのに、ウラにオモテに、なかなかめあてのネコが見つからない。だれよりも早く、気まぐれなネコたちを整列させられるのはだれかニャ？友だちや家ぞくでの楽しみにも知育にも、とてもオススメのゲームです。

オインクゲームズは今後もデジタル／アナログなどのメディアにとらわれず、人々の日常生活をより楽しく豊かにするゲーム作品を提供してまいります。

【商品概要】

◆商品名：ニャインタイル

◆価格：3,200円+税 （ゲームマーケット会場では特別価格で販売）

◆対象年齢：6歳以上

◆プレイ時間：約15分

◆プレイ人数：2~4人

◆内容物：ゲームタイル36枚 / お題カード30枚 / 遊び方説明書

◆ゲームデザイン：Jean-Claude Pellin

◆アートワーク：高橋里衣

◆紹介ページURL：https://oinkgames.com/ja/games/analog/meow-tiles/

◆プレスキット：https://www.dropbox.com/scl/fo/fpwulrm17n20dsdg4c20z/AJ2X7vo44RxNJvJz1sEeHRU?rlkey=a1h41l32wo4bcy8nf1e9noluh&st=pmb0k5ma&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/fpwulrm17n20dsdg4c20z/AJ2X7vo44RxNJvJz1sEeHRU?rlkey=a1h41l32wo4bcy8nf1e9noluh&st=pmb0k5ma&dl=0)

【ゲームマーケット2026春概要】

名称：ゲームマーケット2026春

開催日時：2026年5月23日（土）・5月24日（日）

会場：幕張メッセ展示ホール 1・2・3・4

会場所在地：〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１

URL：http://gamemarket.jp/access/

【会社概要】

社名 ： 株式会社オインクゲームズ

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-16-13 Naias神宮前 3F

設立 ： 2010年5月26日

代表者 ： 代表取締役 佐々木 隼 （ササキ ジュン）

URL ： https://oinkgames.com/

【お問い合わせ先】

株式会社オインクゲームズ

担当：稲垣

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Instagram：https://www.instagram.com/oinkgms/