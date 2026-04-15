徹底解説！BLアワード2026　セミナー開催決定！！

株式会社サンディアス

印象的な作品がいくつも生まれた2025年のBL業界。その人気は世代や国境を越え、今やグローバルなカルチャーへと成長しています。

本セミナーでは、弊社が運営する商業BL情報サイト「ちるちる」が主催した「BLアワード2026」の投票データ・アンケート結果をもとに、2025年のヒット傾向を徹底解説します。

このセミナーで得られること

・世代別・言語別の人気傾向がわかる

年代ごとに好まれる作品の系統、英語圏など海外ユーザーに刺さる要素の違い

・"熱狂的なファン"の行動パターンがわかる

今回から導入された「期間中何度でも投票可能」なシステムにより、毎日投票していた層の傾向や、特定作品への集中投票の背景を分析

・読者が作品を選ぶ基準がわかる

投票後アンケートから判明した、BLファンが重視するポイントや「投票しようと思った理由」

データをもとに「2026年、求められる作品の傾向」を明らかにします。制作・編集・プロモーションの現場で、すぐに活かせる視点をお持ち帰りください。

◆スケジュール

開場 14:00

開始 14:30

終了 16:30

講演後に質疑応答の時間を設けます。

個別にご相談がございます場合は、質疑応答後にご対応いたします。

当日、開始時間に間に合わない場合は連絡不要ですので、そのまま会場にお入りください。

◆場所

渋谷区文化総合センター大和田2階 学習室1

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21

https://shibu-cul.jp/access

JR渋谷駅から徒歩５分

◆登壇者

腐女子マーケティング研究所所長 井出洋

◆参加費

5500円

◆参加フォーム

https://peatix.com/event/4968981/view

※申し込み期限はセミナー前日23:59までとなっておりますので、お忘れのないようご注意ください。