徹底解説！BLアワード2026　セミナー開催決定！！

写真拡大

株式会社サンディアス


印象的な作品がいくつも生まれた2025年のBL業界。その人気は世代や国境を越え、今やグローバルなカルチャーへと成長しています。


本セミナーでは、弊社が運営する商業BL情報サイト「ちるちる」が主催した「BLアワード2026」の投票データ・アンケート結果をもとに、2025年のヒット傾向を徹底解説します。



このセミナーで得られること


・世代別・言語別の人気傾向がわかる


年代ごとに好まれる作品の系統、英語圏など海外ユーザーに刺さる要素の違い


・"熱狂的なファン"の行動パターンがわかる


今回から導入された「期間中何度でも投票可能」なシステムにより、毎日投票していた層の傾向や、特定作品への集中投票の背景を分析


・読者が作品を選ぶ基準がわかる


投票後アンケートから判明した、BLファンが重視するポイントや「投票しようと思った理由」



データをもとに「2026年、求められる作品の傾向」を明らかにします。制作・編集・プロモーションの現場で、すぐに活かせる視点をお持ち帰りください。



◆スケジュール


開場　　　　14:00


開始　　　　14:30


終了　　　　16:30


講演後に質疑応答の時間を設けます。


個別にご相談がございます場合は、質疑応答後にご対応いたします。


当日、開始時間に間に合わない場合は連絡不要ですので、そのまま会場にお入りください。


◆場所


渋谷区文化総合センター大和田2階　学習室1


〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21


https://shibu-cul.jp/access


JR渋谷駅から徒歩５分


◆登壇者


腐女子マーケティング研究所所長　井出洋


◆参加費


5500円


◆参加フォーム


https://peatix.com/event/4968981/view


※申し込み期限はセミナー前日23:59までとなっておりますので、お忘れのないようご注意ください。