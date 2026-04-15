TSP太陽株式会社

TSP太陽株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 池澤 嘉悟）は、2026年度より全社員を対象に給与を平均5.9%ベースアップすることを決定しましたのでお知らせいたします。

■ベースアップの背景

イベントコンサルティング事業を展開する当社は、ブランドスローガン「待ちきれない明日を」を実現するために、人材基盤の強化に取り組んでいます

昨年度は過去最高の営業利益を計上し、売上・利益ともに過去最高水準となりました。社会的付加価値の高い業務に従事する社員の尽力に対し、利益を還元すべく、給与水準の平均5.9%引き上げを実施し、さらなる基盤強化を推進してまいります。

本年度より始動した中期経営計画に基づき、さらなる利益成長を目指して引き続き社員の待遇改善に努めます。社員一人ひとりがより高い価値を社会に提供できる企業であり続けることを目指してまいります。

■ベースアップの概要

・対象者：正社員（新入社員含む）

・実施内容：対象者一名あたり年収平均5.9％のベースアップ

・実施時期：2026年4月給与より

■TSP太陽 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/177_1_8836709756d547615ecf59136ffb4544.jpg?v=202604151051 ]

2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。PR・プロモーション・イベントに付随するホスピタリティサービスもお任せください。近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。