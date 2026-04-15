外国人材紹介急成長の裏側を徹底深掘り！面談数124%・推薦数132%を達成させたノウハウを公開

ポーターズ株式会社お申込みはこちら（所要時間30秒） :https://lp.porters.jp/seminar_260423?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0415#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、2026年2月25日にて大阪にて開催したイベント「AI時代における人材紹介領域の真の価値創造へ ～仮説とデータ検証から始まる事業拡大の道筋～(https://lp.porters.jp/seminar_260225)」の大好評セッション(https://lp.porters.jp/seminar_260423?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0415#contact-form)の再配信を2026年4月23日（木）、4月24日（金）、および5月13日（水）の計3日程にて実施いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

紹介事業の拡大を目指す中でデータを活用し、戦略に活かすことは非常に重要です。しかし、求人や求職者情報が社内アプリ・スプレッドシートなどに散乱し、情報を確認するだけで時間を浪費してしまっている企業が多くいらっしゃいます。

本セミナーでは、外国人材紹介を展開する株式会社京進の国際人材交流事業部にて上席課長を務められている亀谷博之氏がご登壇。かつては情報が点在し現場での入力ルール等に課題を抱えていた同社が、面談数124%・推薦数132%（前年比）という大幅な成果向上を実現した背景と、PORTERSの活用事例についてご紹介いただきます。いかにしてデータを集約し、現場が迷わず動ける環境を構築したのか。「マッチングの時間」を創出し、生産性を劇的に高めた業務改善の実例をお話しいただきます。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・情報収集や確認作業に時間を奪われ、本来の業務に集中できていないと悩む方

・煩雑な情報管理のせいで、現場のデータ入力ルールを徹底しきれないと悩む方

・拡大フェーズで、行動量の伸び悩みに直面している事業責任者リーダー

▼▼登壇者の紹介▼▼

詳細を確認する :https://lp.porters.jp/seminar_260423?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0415#contact-form株式会社京進国際人材交流事業部 上席課長 亀谷 博之氏

1991年、大阪本社の教育関連企業に新卒入社し、新規事業開発部で学習塾FC事業の立ち上げに参画。

その後、別ブランドの学習塾FC事業立ち上げ、商品開発、広報、人材開発等に従事。

2016年、株式会社京進に入社。

新規事業開発を進める「これから研究所」で、保育士試験対策eラーニング事業を立ち上げ、事業責任者として従事。

その後、保育や介護の人材紹介事業・介護資格スクール運営に携わり、現在は外国人材（特定技能）に特化した人材紹介業をメインとした部署に所属。

最近はインドやネパール等での現地教育（日本語・職業基礎・日本での生活等）の推進に注力中。

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/199_1_69ff0d0ba4e60e3653d17d24a61cc338.jpg?v=202604160451 ]

お申し込みはこちら（所要時間30秒） :https://lp.porters.jp/seminar_260423?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0415#contact-form

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

人材戦略支援マガジン PORTERS MAGAZINE (ポーターズマガジン）(https://hrbc.porters.jp/magazine/)

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