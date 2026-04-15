【4/23開催：IPO/上場・M&A準備中の企業必見】Exit直前に″反社・コンプラ疑義″が論点化!? 管理部門がおさえるべき初動と平時設計

株式会社エフェクチュアル

株式会社エフェクチュアル（本社：東京都港区、代表取締役：田中倫明）は、IPO・上場準備中の企業の管理部門を対象に、反社チェック・コンプライアンス対応をテーマとしたオンラインウェビナー「Exit直前に"反社・コンプラ疑義"が論点化!? 管理部門がおさえるべき初動と平時設計」を2026年4月23日（木）11:00より開催いたします。参加費は無料です。本セミナーでは、ソーシャルワイヤー株式会社、法律事務所ZeLoと共に、Exit直前に発生しやすい反社・コンプライアンス上の懸念とその実務対応について解説します。

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■ 開催の背景～Exit審査で「反社・コンプラ」が最大のリスクになる理由～

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IPO・M&AなどExit直前は、取引先・人物・株主等の反社チェックが証券会社・監査法人のデューデリジェンス（DD）で厳格に審査されます。この段階で反社・コンプライアンス上の疑義が浮上すると、

- 上場スケジュールの後ろ倒し・案件中断- バリュエーション（評価額）の減額交渉- 株価などレピュテーションの毀損

といった深刻な経営リスクが生じます。

一方で、多くの企業において、

- 反社チェックをどの範囲・頻度で行えばよいか基準がない- 疑義が発生した際の初動対応フローが整備されていない- 「DD耐性」のある体制を平時からどう設計すればよいか分からない

といった課題を抱えています。本ウェビナーでは、こうした課題に実務観点から具体策をお伝えします。

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■ セミナー概要

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本ウェビナーでは、CFO・管理部門の担当者が押さえるべき以下のポイントを整理します。

- 「反社・コンプラ懸念」が生まれやすい典型パターンとその背景- 疑義発生時の初動で起きる「詰まりどころ」と対処法- 平時に整えるべき「説明可能性」の設計要点- 取引先・人物・株主等の反社チェックをDD耐性向上につなげる実務設計

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■ 開催概要

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セミナータイトル：直前に“反社・コンプラ疑義”が論点化!?／管理部門が押さえるべき初動と平時設計

日時：2026年4月23日（木）11:00～12:10

形式：オンライン開催（LIVE配信）

参加費：無料（事前登録制）

対象：IPO・上場準備中の企業、M&Aを検討中の企業のCFO・管理部門担当者

参加特典：アンケート回答者に講演資料をプレゼント予定です。





▼ お申し込みはこちら：https://service.effectual.co.jp/event/conference_20260423?utm_source=effectual&utm_medium=seminar(https://service.effectual.co.jp/event/conference_20260423?utm_source=effectual&utm_medium=seminar)

※お申し込み後、ご視聴用URLをお送りします。

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■ 登壇者

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法律事務所ZeLo

弁護士 澤田 雄介

2011年京都大学法学部卒業、2013年慶應義塾大学法科大学院修了、同年司法試験合格。2014年検事任官。2019年弁護士登録（第二東京弁護士会所属）。2019年佐藤総合法律事務所入所。2021年法律事務所ZeLo参画。主な取扱分野は、訴訟・紛争解決、危機管理、M&A、ジェネラルコーポレート、人事労務、ベンチャー・スタートアップ法務など。

ソーシャルワイヤー株式会社

リファレンス事業部 事業部長 杉山 賢人

2018年5月ソーシャルワイヤー株式会社に入社。主にインフルエンサーマーケティングの法人営業として従事。2021年に反社チェックツール「RISK EYES」を管轄する部門の営業部長に就任し、顧客数を前年度より140％増に導く。現在はリファレンス事業部長として、RISK EYESとリファレンスチェックツール「プルコン」の2サービスの責任者をつとめる。

株式会社エフェクチュアル

執行役員CSO 渡邉 陽介

GMOインターネットグループ、株式会社エルテスを経てエフェクチュアルに入社。 WEBリスクマネジメントにおける企業広報支援の提案コンサルティングや、WEBマーケティングサービスを中心とする店舗集客の支援を担当し、企業規模や業界を問わずこれまで約700社のクライアントにサービスを提供。その他セミナー登壇や講演によるマーケティング活動、新規事業の立ち上げも行う。2022年8月より執行役員に就任。

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■ こんな方におすすめ

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- IPOや上場準備を進めており、DD対応の準備が十分か不安な方- 反社チェックの範囲・頻度・体制整備について見直したいCFO・管理部門の方- コンプライアンス疑義が発生した際の初動フローを整備したい方- M&Aを見据えてDD耐性のある体制を平時から構築したい方

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■ 株式会社エフェクチュアルとは

代表者 ：代表取締役 田中 倫明

所在地 ：東京都港区南青山3-4-7 第7SYビル5F

設立 ：2014年11月25日

資本金 ：450,298,060円

事業内容：

・企業のレピュテーションリスクを管理・対策する「オンライン評判管理対策」の提供

・WEB上の炎上リスクや誹謗中傷をモニタリングする「Mimamorn（ミマモルン）」の提供

・広告審査のガイドライン作成から表現チェックまで支援する「広告表現チェックサービス」の提供

・クチコミ・SNS・Googleマップの情報を一元管理し、店舗集客の最大化を支援するSaaS

「LOCATION CONNECT」の開発・提供

・集客用LPを定額・短納期で何度でも制作できる「LP放題」の提供

・MEO対策など

WEBサイト： https://effectual.co.jp/





本件に関するお問い合わせ



株式会社エフェクチュアル

TEL：03-6447-2175

E-mail：marketing-group@effectual.co.jp

お問合せフォーム：https://effectual.co.jp/contact/