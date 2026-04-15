中国のアウトドアブランド 『MetaMount (メタマウント)』との初コラボレーションモデルを発表

VFジャパン株式会社

『ティンバーランド（Timberland）』はこのたび、中国のアウトドアブランド 『メタマウント（MetaMount）』と初めてタッグを組み、再構築した6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ メンズ（通称 : オリジナル イエローブーツ）”を発売いたします。

ティンバーランドを象徴する6インチブーツのシルエットをベースに、『メタマウント』の世界観を融合。ティンバーランドが長年培ってきた防水性や耐候性といった機能性を土台に、淡いトーンのレザーアッパーと、深いフォレストグリーンのチェック柄ファブリックを組み合わせ、山々や竹林に差し込む光と影を想起させるビジュアルに仕上げました。 履き口やアッパーに異素材を取り入れることで、奥行きのある表情と視覚的なコントラストを演出しています。

『ティンバーランド』×『メタマウント』の6インチブーツは、33,000円（税込）。4月17日（金）に東京・代官山の『ティンバーランド ブティック トウキョウ（Timberland Boutique Tokyo）』および正規取扱店舗にて先行発売後、4月20日（月）より『ティンバーランド』公式オンラインストアならびに全国の直営店にて販売いたします。

詳細はこちらから。(https://www.timberland.co.jp/news-260415_metamount.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ss26_meta_mount)

■『ティンバーランド』×『メタマウント』の“6インチブーツ”詳細

【 Timberland x Meta Mount.】

“6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ” メンズ

33,000円（税込）

＜取り扱い店舗＞

4月17日（金）：

『ティンバーランド ブティック トウキョウ』、正規取扱店舗

4月20日（月）：

『ティンバーランド』の公式オンラインストア

『ティンバーランド』の全直営店（伊勢丹新宿PC4店、渋谷PARCO店、名古屋PARCO店、なんばパークス店、ルクア イーレ店、キャナルシティ博多店)

＜ティンバーランドについて＞

1973年にアメリカ・ニューハンプシャー州ストラザムで創業し、ニューイングランドの厳しい自然の 環境で働く人々のためにデザインされたオリジナルイエローブーツで世界的な認知を獲得したグロー バルブランドです。ルーツには、厳しい自然を生き抜くための機能美と揺るがないクラフトマンシッ プが息づき、自然と都会、ワークとファッションの境界を越え、スタイル・イノベーション・カル チャーの交差点で新たな価値を発信し続けています。洗練された無骨さをまとったティンバーランド のアイテムは、着る人に自信と行動力を与え、どんな瞬間も、自分らしく、しなやかに歩む力となってくれるでしょう。

＜掲載クレジット＞

ティンバーランド／VF ジャパン

T： 0120-558-647

URL： https://www.timberland.co.jp/(https://www.timberland.co.jp/)