アジア発ブランド「HERE」より新作『FUNII（ファニー）』を発売

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、『WAKUKU』などを生み出したアジア発の人気ブランド「HERE」の新作『FUNII（ファニー）』を、2026年5月ごろ、全国の雑貨店・量販店にて順次発売を予定しています。



なお、2026年4月24日（金）より、キデイランドオモカド店内 SECRETARIUMにて先行販売を実施いたします。

◆発売情報

商品ページはこちら :https://www.hashy-topin.com/product.php?id=698

〇先行販売

キデイランドオモカド店内 SECRETARIUM

2026年4月24日（金）～

〇一般販売

2026年5月ごろ

全国の雑貨店・量販店にて順次発売

◆商品紹介

『WAKUKU』などを生み出したアジア発の人気ブランド「HERE」より、

新作『ファニー （Child of weather）』が登場します。

FUNIIは、丸くてふわふわした姿が特徴の妖精のキャラクターです。

雲の中に住み、風や雪、雷、オーロラなど、

さまざまな“天気のかけら”を見守る存在として描かれています。

自然がもたらすやさしさや不思議さ、幻想的な情景をモチーフに、キャラクターごとの個性を表現。

天気をテーマにしたロマンあふれる世界観が魅力のシリーズです。

ブラインドボックス仕様のため、どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみです。

【ラインナップ】

・Rainbow

・Aurora

・Sunny

・Sunset glow

・Breeze

・Snow

・シークレット：Thunderstorm

【セット内容】

・マスコット（ランダム） ×1

・キャラクターカード ×1

※全7種類（シークレット含む）です。

ブラインドボックス仕様のため、種類をお選びいただくことはできません。

※6個ご購入いただくと、6種類別々のマスコットをディスプレイボックス入りでお届けします。

〇品番：LV-3653 ファニー （Child of weather）

〇商品サイズ：約W105×D95×H120(ｍｍ）

〇PKGサイズ：W115×D115×H150(ｍｍ） / DP BOX：W352×D235×H155(ｍｍ)

〇材質 ：[本体] PVC,PC,ポリエステル

[カード] 紙

〇注意事項 ：対象年齢15歳以上

〇販売価格 ：2,970円(税込)

ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

ハシートップイン公式オンラインストア :https://www.hashy-topin.com/商品に関するお問い合わせ :https://www.hashy-topin.com/contact.phpハシートップイン公式X :https://x.com/HashyProduct