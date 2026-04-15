4/22(水)15:00 Zoom開催｜ランチの混雑を売上に変える―お弁当対面販売の実践と、施設価値を高める次の一手

スカイファーム株式会社

施設特化型モバイルオーダーシステムをはじめ商業施設DXの伴走支援を手がけるスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也、以下「スカイファーム」）は、「TORANOMON MARCHE」を運営する日鉄興和不動産株式会社様の協力のもと、商業施設・オフィスビル一体型の施設のご担当者様を対象とした、無料ウェビナーを開催いたします。

開催背景

商業施設・オフィスビルに共通する「ランチ混雑」「空きスペースの活用」といった課題に対し、スカイファームが現場に入り実践してきたお弁当対面販売の取り組みをご紹介します。「TORANOMON MARCHE」を運営する日鉄興和不動産株式会社のご担当者様とのトークセッションでは、現場での実践事例を具体的にお伝えします。さらに、モバイルオーダーや提携サービスを活用した施設価値向上の考え方など、施設の活性化・収益改善を検討されているご担当者様にとってすぐにお役立ていただける内容をお届けします。

ウェビナー概要

ウェビナー名：ランチの混雑を売上に変える―お弁当対面販売の実践と、施設価値を高める次の一手

日時：2026年4月22日（水）15:00-16:00

会場：オンライン・Zoom配信

※お申し込みいただいた方へ視聴URLをご案内いたします

費用：無料

主催：スカイファーム株式会社

協賛：日鉄興和不動産株式会社

お申し込みはこちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0nZcSd5SQImuQC55xNzKpA#/)

こんな方におすすめ- 商業施設・オフィスビルの運営・管理に携わるご担当者様- ランチタイムの混雑や、空きスペースの有効活用に課題を感じている方- テナントとの関係強化や、施設全体の売上向上を検討されている方講演内容

パート１. 施設が直面するランチ課題と現場から生まれた解決策

パート２. 実践報告「TORANOMON MARCHE」での取り組みと実例

※日鉄興和不動産株式会社様とのトークセッション

パート３. 施設価値を高める次の一手とは

皆様のご参加をお待ちしております！

無料申込はこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0nZcSd5SQImuQC55xNzKpA#/

■スカイファーム株式会社

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、施設特化型モバイルオーダーシステム「NEW PORT」を運営しています。

■NEWPORT

NEW PORTはデリバリー、テイクアウト、テーブルオーダー、ＯＭＯを備えた施設特化型モバイルオーダーシステムです。独自スクラッチ開発を要せずスピーディー且つフレキシブルに施設独自のサービスの展開を実現いたします。

https://www.new-port.jp/

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/