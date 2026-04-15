「（仮称）庁舎周辺まちづくりプラン」骨子（案）に関する意見募集を実施

熊本市

熊本市（市長：大西一史）では、新庁舎整備を契機としたまちづくりを進めるため、本市の現状や課題の分析をもとに、現庁舎跡地にふさわしい利活用や周辺の建替え促進、回遊性向上にかかる取組の方向性をとりまとめる「（仮称）庁舎周辺まちづくりプラン」の策定に取り組んでいます。

この度、市民、民間事業者、地元経済界等からの様々なご意見はもとより、「庁舎周辺まちづくりプラン（仮称）等検討委員会」や議会でのご議論を経て、「（仮称）庁舎周辺まちづくりプラン」の大枠を示す「骨子（案）」を作成いたしました。

今後、皆様のご意見を踏まえ、さらに検討を深めていくため、「（仮称）庁舎周辺まちづくりプラン」骨子（案）へのご意見はもちろん、目指すべき将来像についてのご意見、ご提案等について意見募集を実施しています。

【URL】https://www.city.kumamoto.jp/kiji00369644/index.html

「（仮称）庁舎周辺まちづくりプラン」骨子（案）意見募集 詳細

１ 実施期間

令和８年４月１日（水）～令和８年４月３０日（木）

２ 実施方法

１.Ｌｏｇｏフォームによるインターネット回答

リンク（https://logoform.jp/form/TGU5/1470872）

２.市施設へ骨子案、ポスター（チラシ）、回答様式を設置

各区役所、各まちづくりセンター・分室・交流室、中央公民館、総合保健福祉センター（ウェルパルくまもと）、各地域コミュニティセンター）

【お客様からのお問い合わせ先】

熊本市役所 庁舎周辺まちづくり課

TEL：096-328-2119（平日8：30から17：15まで）

e-mail：choushamachizukuri@city.kumamoto.lg.jp