ＢＳ朝日が日本の知られざる魅力を描く映像シリーズ「The Breath of Japan」を始動！第一弾として４つの地域を描いた映像を公開！

株式会社ＢＳ朝日

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

株式会社ＢＳ朝日は、日本各地の美しい風景や伝統文化を伝える映像シリーズ

「The Breath of Japan -through new eyes」の公式YouTubeチャンネルを開設しました。

本シリーズは、「日本のまだ見ぬ土地の息吹を、クリエーターのフレッシュな視点で描く」をコンセプトに、様々な映像クリエーターとコラボし、彼らの瑞々しい視点で日本の魅力を描きます。

今回は、第一弾として「美濃」「金沢」「久米島」「有田」の４つの地域を題材にした映像を公開。

それぞれの地域で育まれてきた伝統文化や、それらを継承する職人たちの手仕事や地域への想いをありのままに映し出します。

「The Breath of Japan -through new eyes」では、今後も日本各地の知られざる魅力を、フレッシュな視点で捉えていきます。

■The Breath of Japan -through new eyes

名称 The Breath of Japan -through new eyes

概要 日本のまだ見ぬ土地の息吹を、クリエーターのフレッシュな視点で描く映像シリーズ。

四季折々の美しい風景や、世代を超えて受け継がれてきた伝統文化-。

日本には、私たちが気づかぬまま眠っている魅力が、数えきれないほど存在しています。

日々の暮らしの中では当たり前に見えてしまう光景も、視点を変えると、まったく新しい価値が浮かび上が

ります。本シリーズでは、気鋭のクリエーターたちが日本各地を訪れ、その土地に息づく自然・文化・人々の

営みを、独自の感性で切り取ります。忘れかけていた日本の魅力を、フレッシュな視点で再発掘します。

URL https://www.youtube.com/@The_Breath_of_Japan

製作・著作 BS朝日

≪美濃編≫

清流が育む、光を透かす知恵。

岐阜県美濃市。ここには1300年前から、長良川の豊かな水と共に磨かれてきた手仕事があります。

原料である楮（こうぞ）が、職人の繊細な揺らぎを経て「美濃和紙」へと生まれ変わる。

薄く、強く、しなやかなその質感に宿る、職人のひたむきな姿を追いかけました。

ディレクター:加藤慎（Lancelot studio）

≪金沢編≫

凛と手仕事ひかるまち、金沢。

長い時をかけ受け継いだ知恵と技で、新しい息吹を重ねてゆく石川県金沢市。

場を整え、竹を編み、漆を塗る――。

日々の営みの中に静かに息づくその時間に、そっとまなざしを向けます。

制作：ディスカバリー号

≪久米島編≫

祈りのように織りなす、島の記憶。

自然と人が一体となって生きる、沖縄県久米島町。

自生する植物で染め、島の泥で色を止める。

一人の織り子が全ての工程をその手で担い、途方もない時間をかけて「久米島紬」は形を成します。

紬に宿る芯のある優しさと、島と共に生きる織り子たちの息づかいを記録しました。

制作：ディスカバリー号

≪有田編≫

はじまりの山から、肥前のその先へ。

400年前、佐賀県有田町の泉山で産声を上げた日本の磁器。

そこには、世代を超えて火を守る陶工たちや、器を慈しみ使う人々の日常があります。

有田から嬉野の茶、そして唐津の土の世界へ――。

肥前地区に連綿と続く「やきもの」のストーリーを、旅するように紐解いていきます。

プロデューサー：杉浦かりん

ディレクター：Thomas Beswick