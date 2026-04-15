ATMリーディングカンパニー・日立チャネルソリューションズ、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を活用し、リファラル採用を強化

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」をご利用いただいている日立チャネルソリューションズ株式会社（以下「日立チャネルソリューションズ」）のリファラル採用を活用した社員のエンゲージメント向上と自律的なキャリア形成を実現する取り組みについて発表いたしました。

■取り組み背景

日立チャネルソリューションズはATMのリーディングカンパニーとして、高度なメカトロニクス技術で社会インフラを支え続けています。

同社では事業変革を実現する人財戦略として、現状維持バイアスを打破し、新たな分野への挑戦や価値を創造できる「変革をリードする人財」の獲得・育成を重視しています。

その中でも、リファラル採用は、社員のマインドチェンジや自己成長を促すための重要な投資であると同時に、優秀人財の獲得・流動化を実現するための重要な戦略と位置づけ、社員のエンゲージメント向上と自律的なキャリア形成を促す仕組みとして推進しています。

■取り組み成果と展望

日立グループ全体として社員が採用へ協力的な土壌がある中で、日立チャネルソリューションズではリファラル採用の強化により「自分たちで仲間を採用する」という意識が一段と高まっています。「MyRefer（MyTalent Refer）」の登録者数は多く、毎年数名リファラル経由での入社実績があり、紹介活動を通して社員が自社を客観的に捉え直すポジティブな循環を生み出しています。

同社はリファラル採用が「企業文化」として定着し、社員が自社への愛着を自然な形で体現している状態を目指しています。

取材対象者：常務執行役員 人事総務本部長 大野 佳幸 氏

取材記事 ：https://mytalent.jp/lab/case_hitachi-ch/

■AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」／「MyRefer（MyTalent Refer）」について

「MyTalent Platform」は、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームです。従来の外部サービスなどに依存した「掛け捨て」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理といった全機能を統合。AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで実現します。

また、本プラットフォーム内の「MyRefer（MyTalent Refer）」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスです。リファラル制度の設計や運用定着、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備えています。AIによる運用の自動化機能も搭載し、採用担当者の人事の工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築します。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）

（サービスサイト：https://mytalent.jp）

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、AIネイティブ採用を実現する統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を展開しています。国内初の採用CRMをはじめ、採用ブランディング、リファラル採用、アルムナイ採用、候補者管理などを通じて、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで支援しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現をめざしています。

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所 在 地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

「MyTalent Platform」 サービスHP： https://mytalent.jp/