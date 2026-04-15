「結局、どの会社が見てくれているの？」Web解析の“もどかしさ”を解消。GoQMieruca、訪問企業や地域が「ひと目でわかる」新ダッシュボードを公開。

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）が提供する営業支援ツール「GoQMieruca（ごくーミエルカ）」は、サイト運営の状況を直感的に把握できるダッシュボード機能をアップデートいたしました。

Webサイトを運営していて、「数字（PV）は増えているけれど、結局どんな人が見に来ているのか実感が湧かない」という“もどかしさ”を感じたことはありませんか？

アクセス解析ツール「GoQMieruca（ごくーミエルカ）」は、そんな運用現場のモヤモヤを解消するため、ダッシュボード機能を大幅にアップデートしました。

新機能では、PVやUUといった「数」の動きだけでなく、訪問者の「正体（企業名や地域）」をランキング形式で可視化。営業チームが「今、どこにアプローチすべきか」を直感的に判断できる、現場ファーストのツールへと進化を遂げました。

アップデートの背景：データはある、けれど「次の一手」が見えない

多くの企業において、Webサイトのアクセスデータは日々蓄積されています。

しかし、「専門知識がないと読み解けない」「データを見ることが目的になってしまい、営業活動に活かせていない」という課題も少なくありません。

今回のアップデートでは、「見た瞬間に、明日のアクションが決まること」にこだわりました。

難しい分析スキルは不要です。ダッシュボードを開くだけで、自社サイトが「どこで、誰に、どう見られているか」をパッと把握できる環境を提供。マーケティング担当者が分析作業に追われる時間を減らし、見込み客への提案やコンテンツ改善といった「成果に直結する仕事」に集中できるようサポートします。

主なアップデート内容

- サイト別・期間別のPV／UU推移の可視化管理しているサイトごとに、日別・月別などの推移を直感的に把握できます。キャンペーン公開後の反応や、季節ごとのトレンドを難しい操作なしで追いかけられるようになりました。- 戦略的なアプローチを可能にする「3つのランキング」表示訪問者の動向を多角的に分析するため、以下のランキング表示を強化しています。- 閲覧ページランキング（TOP20）ユーザーが本当に関心を持っているコンテンツや、潜在的なニーズの把握につながります。- 企業ランキング（TOP10）どの企業がサイトを訪れているかを可視化。潜在顧客（B2Bターゲット）をいち早く特定し、営業のアプローチ優先順位の策定を支援します。- 地域ランキング（TOP10）アクセスが集中しているエリアを特定。地方限定の施策や広告運用のヒントを、データから直接見つけ出せます。

ご利用料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/272_1_bcad022b1aab1ecb25f156c9234d59ff.jpg?v=202604151051 ]

※表示価格はすべて税別です。

今後の展望

GoQMierucaは、今後も「データの可視化から、成果につながるアクションへ」をコンセプトに、企業のWebマーケティング活動をよりシンプルに、より強力にサポートする機能開発を続けてまいります。

詳細はこちら :https://goq.ma/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/