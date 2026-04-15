「サステナビリティレポート2025」の公開のお知らせ

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社はこのたび、「サステナビリティレポート2025」を公開いたしました。

本レポートではミツウロコグループが推進しているESG活動の内容や各種指標データに加えて、新たな取り組みとして進めている「プラネタリーヘルスプロジェクト」についてもご紹介しております。

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また、前年度まで「サステナビリティレポート」は、当社コーポレートサイトでの掲載に加えて紙媒体での発行・配布をしておりましたが、本年度よりWebページのみの公開とさせていただきました。

近年、企業にはサステナビリティ関連情報のタイムリーかつ詳細な開示が求められており、Webを中心とした情報提供が一般化しています。当社においてもペーパーレス化を進めるとともに、迅速かつ柔軟な情報発信を実現するため、Webでの発信を一層強化してまいります。

■掲載ページ

https://www.mitsuuroko.com/sustainability/

当社は今後も「豊なくらしのにないて」として、企業価値の向上および社会の持続的な発展に貢献してまいります。

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コーポレートアフェアーズ

電話03-3275-6301