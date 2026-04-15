選ばれ続けて28年！忖度一切なしの”リアルな大学案内”有名大学80校のすべてがこの1冊でわかる！『大学図鑑！2027』4月15日発売

株式会社ダイヤモンド社

偏差値だけではわからない、現役学生、OB、OGら5000人超のリアルな声を詰め込んだ大学案内の決定版！『大学図鑑！2027 有名大学80校のすべてがわかる！』（オバタカズユキ：監修 しりあがり寿／和田ラヂヲ：イラスト）が2026年4月15日にダイヤモンド社から発売されます。

『大学図鑑！2027 有名大学80校のすべてがわかる！』オバタカズユキ：監修 しりあがり寿/和田ラヂヲ：イラスト ダイヤモンド社：刊

■嘘偽り、忖度一切なし！本当に知りたいことだけがわかる、「真の大学案内」

本書は、大学の広告や宣伝一切なしで、実際にキャンパスに足を運び、現役学生、OB、OGあわせて5000人超のリアルな声をもとに構成された“唯一無二の大学案内”です。

2027年度版では、チャンネル登録者数70万人超の人気受験系YouTuber「wakatte.TV」の特別協力で、国公立＆私立の全国版の「大学序列マップ」を新たに収録！巻頭特集では“現役大学生による「大学パンフレットには絶対に載らない座談会”を掲載し、これまで以上に「忖度一切なしのリアルな大学情報」を知ることができます。

その他、「大学の今昔6つのポイント」や「大学選び9つのポイント」など、最新の大学事情を知るための特集も充実。偏差値だけではない大学の選び方を丁寧に解説しています。

大学パンフレットやオープンキャンパスなど、大学の「表に出ている部分」だけでは見えてこない、この本でしか知ることのできない情報が多数掲載されています。受験生にとっても保護者にとっても、最適な進路選択の一助となる一冊になること、間違いなし！

■【掲載大学80校】

関東私大Aグループ：早稲田、慶應義塾、上智、国際基督教、東京理科

関東私大Bグループ：明治、立教、青山学院、中央、学習院、法政、芝浦工業

関東私大Cグループ：成蹊、成城、明治学院、獨協、國學院、武蔵、東京農業、工学院

関東私大Dグループ：日本、東洋、駒澤、専修、神奈川、玉川、文教、東京都市、東京電機、千葉工業

関東私大Eグループ：大東文化、東海、亜細亜、帝京、国士館、拓殖、東京経済

関東女子大グループ：お茶の水女子、津田塾、東京女子、日本女子、聖心女子、大妻女子、共立女子、

実践女子、昭和女子、東京家政

関西私大グループ：同志社、関西学院、立命館、立命館アジア太平洋、関西、近畿、甲南、京都産業、

龍谷

国公立大学グループ（東日本編）：東京、一橋、東京外国語、東京科学、電気通信、東京農工、

東京海洋、北海道、東北、国際教養、筑波、東京学芸、千葉、

埼玉、東京都立、横浜国立、横浜市立

国公立大学グループ（西日本編）：京都、名古屋、大阪、神戸、広島、九州、大阪公立

■『大学図鑑！2027 有名大学80校のすべてがわかる！』

監修：オバタカズユキ

イラスト：しりあがり寿／和田ラヂヲ

定価：2,420円（税込）

発売日：2026年4月15日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六並・544頁

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4478124442

■監修者プロフィール：オバタカズユキ

フリーライター、フリー編集者、NPO法人FirstStep理事長、精神保健福祉士。著書に『何のために働くか』（幻冬舎文庫）、『だから女は大変だ』（文藝春秋）、『大手を蹴った若者が集まる知る人ぞ知る会社』（朝日新聞出版）、『早稲田と慶應の研究』（小学館新書）ほか。企画、編集、構成で携わった本は『大学キャリアセンターのぶっちゃけ話』（ソフトバンク新書）、『国のために死ねるか』（文春新書）、『クラッシャー上司』（PHP新書）など。

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