清水建設×ダイヤ工業、現場の声に応えてフルモデルチェンジ！約10秒で着られる腕特化型アシストスーツ先行販売開始

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、清水建設株式会社(https://www.shimz.co.jp/)（本社：東京都中央区 代表取締役社長：新村達也）と共同開発した掘削作業用アシストスーツを大幅にリニューアルし、新製品「DARWING Lift Up AS（ダーウィン リフト アップ エーエス）」として、2026年4月2日（木）よりアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたしました。

■リニューアルの背景：現場のリアルな悩みを反映

詳細はこちら :https://www.makuake.com/project/daiyak-16/Makuake プロジェクトページ

建設業界で深刻化する職人の高齢化や人手不足を背景に、当社と清水建設は2020年に腕と腰をアシストするアシストスーツ「DARWING ワーキングアシストAS(https://www.daiyak.co.jp/product/detail/?id=881)」を共同開発しました。しかし、実際の過酷な現場で製品を使用し続ける中で、

「機能は良いが、もっと簡単に着られるものがいい」

「夏場は暑くて着ていられない」

という、現場ならではの切実な声が上がりました。

そこで今回、これらの課題を根本から解決すべくフルモデルチェンジを敢行。熟練の「手仕事」を一日でも長く続けてもらうためのパートナーとして、圧倒的な使いやすさを追求しました。

■ 新製品「DARWING Lift Up AS」 現場を救う4つの進化

（1）約10秒で装着完了、「装着する」から「着る」へ

「装着に時間をかけたくない」という現場の声に応え、構造をゼロから見直しました。リュックのように背負って手首を通し、ベルトで調整するだけのシンプルな構造に変更。約10秒で素早く装着でき、作業の邪魔をしません。

（2）「持ち上げ・持ち下ろし」 両面での腕アシストを強化

地面（床面など）や膝くらいの高さから重量物を持ち上げる際の「腕のサポート」に特化。さらに、腰くらいの高さから地面や膝元へ荷物を持ち下ろす際にも、重力による急激な負荷がかかることを防ぎ、作業の安全性と身体への負担軽減を両立させています。

（3）腰のサポートは「選択式」。既存のロングセラー製品と連携

従来の一体型から、腕と腰のアシストを切り分けた構造に見直しました。腰のサポートが必要な場合は、建設・物流業界で長年の導入実績を誇る当社のロングセラー「bonbone メッシュアクションギア クラシック」との併用を推奨しています。作業内容や体調に合わせ、「腕のみ」「腕＋腰」を自由に選択できます。

（4）過酷な夏を乗り切る「暑さ対策」

近年の猛暑に対応するため、背中部分に保冷剤などを収納できる専用ポケットを装備しました。身体的負担だけでなく環境的負担からも職人を支援し、夏場の作業効率低下を防ぎます。

■クラウドファンディング（Makuake）情報

Makuake実施期間：2026年4月2日（木）12：00～5月10日（日）22：00まで

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/daiyak-16/(https://www.makuake.com/project/daiyak-16/)

〈リターン（返礼品）内容〉

（１）DARWING Lift Up AS × 1点 ・・・・37%OFF 8,980円（税込） ※限定15点 完売

（２）DARWING Lift Up AS × 1点 ・・・・32%OFF 9,790円（税込） ※限定95点

（３）DARWING Lift Up AS + 保冷剤 ・・・・特別価格 9,980円（税込） ※限定30点

（４）DARWING Lift Up AS + コルセット・・・特別価格 14,900円（税込）※限定10点

■製品概要

リターン（１）※完売リターン（２）リターン（３）リターン（４）

製品名：DARWING Lift Up AS（ダーウィン リフト アップ エーエス）

主な用途：肘の曲げ伸ばし作業全般、身体側に引くような動作、物流倉庫での荷物運搬、草刈りなど

特徴：上腕アシスト機能、保冷剤ポケット、軽量設計、簡単装着

推奨併用品：bonbone メッシュアクションギア クラシック（腰用）

■直営ショップにて購入前に体験可能！

物流倉庫での荷物の持ち運びに荷物の持ち運びに草刈り時に

「実際の機能を体感してみたい」「自分の業務に合うか確認したい」というお客さまに向け、当社の直営ショップ「DAIYA FACTORY」にて、本製品の体験を実施しております。

体験をご希望の際は下記へご連絡の上、ご来店ください。

【DAIYA FACTORY（ダイヤ ファクトリー）】

TEL：086-282-1213

所在地：岡山県岡山市南区古新田1125 1階

■会社概要

【清水建設株式会社】

所在地：〒104-8370 東京都中央区京橋二丁目16番1号

代表者：取締役社長 新村達也

創業：1804年

資本金：743.65億円

Tel：03-3561-1111（代表）

URL：https://www.shimz.co.jp

事業内容：建築・土木等建設工事の請負（総合建設業）

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日 9：00～17：30）

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売