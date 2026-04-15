新しいマンガとの出会いがうまれる！『hontoとみんなで選ぶ！ほんとに推したい青田買いコミック大賞』受賞作品発表！

hontoPR事務局

大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社トゥ・ディファクトと共同で運営するハイブリッド型総合書店「honto（https://honto.jp/）」は、新しい作品との出会いを提供したいという想いから『hontoとみんなで選ぶ！ほんとに推したい青田買いコミック大賞』を2025年3月に初開催。多くの読者投票が寄せられ、栄えある第1回の大賞に輝いたのは「本なら売るほど」（KADOKAWA）に決定いたしました。そのほか、男性コミック部門・女性コミック部門・BL部門・TL部門それぞれから3作品ずつ受賞作品と、各部門から1作品ずつ審査員特別賞を発表いたします。

受賞作品一覧は特設ページからご覧いただけます。

特設ページ：https://honto.jp/cp/ebook/recent/aotagai-comicaward.html

■『hontoとみんなで選ぶ！ほんとに推したい青田買いコミック大賞』受賞作品一覧 ※敬称略、部門毎に作品名昇順

【大賞】

「本なら売るほど」出版社：KADOKAWA 著者名：児島青

▼受賞コメント（児島青先生）

このたびは『hontoとみんなで選ぶ！ほんとに推したい青田買いコミック大賞』にお選びいただきありがとうございます。

本を選ぶことは冒険と同じだと、私はいつも思います。そして、広大な本とコミックの海原には、面白いのにまだ知られていない、原石のような作品がたくさん息づいているはずです。自分だけの宝物を探しに本の海へ漕ぎ出す人に、素晴らしい出会いがありますように。

【男性コミック部門】

「浦さんちのロスタイム」出版社：講談社 著者名：たろ

▼受賞コメント（たろ先生）

この度は入賞ありがとうございます。作品が完結してもなお、応援して下さりとても嬉しいです。きっとニコは両手を上げて大喜び、おじじは裏でこっそり喜んでいるはずです。これを機にご興味を持たれた方がいましたら、お手に取っていただけると幸いです。読者の皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございました！

「サンキューピッチ」出版社：集英社 著者名：住吉九

▼受賞コメント（担当編集）

入賞ありがとうございます！まだコミックス５巻までしか出ておらず、追いつきやすい巻数となっておりますので、ぜひこの機会に青田買い頂ければ嬉しいです！

「死ぬ運命にある悪役令嬢の兄に転生したので、妹を育てて未来を変えたいと思います」出版社：オーバーラップ 著者名：石見翔子（漫画）・泉里侑希（原作）・タムラヨウ（キャラクター原案）

▼受賞コメント（石見翔子先生）

この度は入賞をいただき、誠にありがとうございます！

たくさんの方に投票いただいたこと、大変うれしく思っております！

これからも逆境に立ち向かう兄妹の姿を

描いていければと思いますので、今後とも「めいまい」をよろしくお願いいたします…！

【女性コミック部門】

「おしえて執事くん」出版社：講談社 著者名：眞生みち

▼受賞コメント（眞生みち先生）

昔からいち消費者としてお世話になっているhonto様主催の賞に参加させていただけるだけでも嬉しかったのに、入賞までさせていただき驚きと喜びとで本当に幸せです。この度は素敵な賞をありがとうございました！

「家政婦のクマさん」出版社：マッグガーデン 著者名：蟻子

▼受賞コメント（蟻子先生）

このたびの受賞、誠にありがとうございます。

『家政婦のクマさん』タイトルの通りクマさんが家政婦をしているお話です。

「暮らし」をテーマに様々なキャラ模様を描いております。

日々のモヤモヤを少し降ろしてホッとしたい気持ちにこの作品が寄り添えたら幸いです。

これからもどうぞよろしくお願いします。

「社交界の毒婦とよばれる私～素敵な辺境伯令息に腕を折られたので、責任とってもらいます～」出版社：白泉社 著者名：霜月かいり（漫画）・来須みかん（原作）

▼受賞コメント（霜月かいり先生）

素晴らしい賞に選出していただきまして大変光栄でございます。本作を生み出してくださった来須みかん先生に感謝申し上げます。コミカライズを担当させていただきまして本当にありがとうございます。また、携わってくださった編集の皆様、一緒に作品を作ってくださる皆様、そして作品を読んでくださる読者の皆様に感謝いたします。これからも良い作品を届けられるよう精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。

▼受賞コメント（来須みかん先生）

この度は、素晴らしい賞に選んでいただきありがとうございます。 作品に携わってくださっている方々、応援してくださっている読者様、そして何より美しく面白くコミカライズしてくださっている霜月かいり先生のおかげです。霜月先生、おめでとうございます！ 今後もたくさんの方に楽しんでいただけますように！

【BL部門】

「オリバーの心臓」出版社：アルファポリス 著者名：丸田ザール

▼受賞コメント（丸田ザール先生）

「オリバーの心臓」に投票してくださった読者の皆様、本当にありがとうございます。

担当様、素晴らしい表紙を仕上げてくださったデザイナー様にも心より感謝を申し上げます。

これからも「オリバーの心臓」の応援をよろしくお願いします！

「太郎 DON’T ESCAPE!」出版社：大洋図書 著者名：mememe

▼受賞コメント（mememe先生）

作品をノミネートしていただき本当にありがとうございました｡たくさんの素晴らしい作品の中に太郎がいることがとてもうれしく光栄でございました｡

まさか入賞できるとは微塵も思っていなかったので､とても驚いております｡作品を読んでくださった方､投票してくださった方､本当にありがとうございました｡これを励みに､今後も楽しい漫画を描けるよう頑張ります｡

「特級αの愛したΩ」出版社：リブレ 著者名：神波アユミ

▼受賞コメント（神波アユミ先生）

青田買いありがとうございます！

読んで下さった方に盛沢山の実りをお届けできる作品になるよう、今後も頑張ります。

【TL部門】

「いじわる幼馴染ととろあま夫婦生活 ～この契約婚は、計画的溺愛でした～」出版社：ぶんか社 著者名：ひさまつえいと

▼受賞コメント（ひさまつえいと先生）

まずはこのたび著作にご投票くださり、応援してくださったみなさま、入賞の機会をいただきありがとうございます！時間経過とともに親密度があがっていく表紙をかわいくデザインしていただいた単行本版、ぜひ今後もお手元で一気読みしてくださいませ！そしてこれを機に新しく手に取ってくださるみなさまも、勢いたっぷり(ハート)ヒロ＆ミヅのめくるめく性生活を３巻まとめてお楽しみくださいませ！あと！新連載もどうぞよろしくお願いします！

「好感度ゼロからはじまる宰相閣下との結婚生活」出版社：リブレ 著者名：茅谷しょうゆ・マチバリ

▼受賞コメント（e乙蜜コミックス編集部）

ご投票くださいました皆様、まことにありがとうございます。

ヒロインのアデラに対して、いつも冷たい態度だった宰相トリスタン。なのに、結婚した瞬間に「愛しています」と告げるトリスタンの真剣な瞳にキュンが止まりません。

とにかくトリスタンからアデラへの深すぎる執着心が見どころです。

王女でありながら不遇だったアデラが、トリスタンの熱烈な愛によってどんどん可愛くなっていく姿にも癒されます。

茅谷しょうゆ先生とマチバリ先生が織りなす、「糖度高め」な新婚生活を楽しんでいただきたいです！

「ロイヤル・イケオジ・ウェディング」出版社：宙出版 著者名：DUO BRAND.（漫画）・仙崎ひとみ（原作）

▼受賞コメント（DUO BRAND.先生）

貴重な賞をいただきましてたいへん光栄です。本当にありがとうございます。イケオジ陛下とぴゅあカワイイお姫さまの恋模様を心をこめて描きました。この機会にさらにたくさんの方々に読んでいただけたらうれしいです。

▼受賞コメント（仙崎ひとみ先生）

この度はhonto様の「青田買いコミック大賞」に「ロイヤル・イケオジ・ウェディング」を入れていただき、ありがとうございました！

こちらの作品はイケオジが歳の差ヒロインを溺愛する甘いラブストーリー。

DUO BRAND.先生の華麗な作画とともにお楽しみください(ハート)

【審査員特別賞】※敬称略、部門順

「おかえり水平線」出版社：集英社 著者名：渡部大羊

▼受賞コメント（担当編集）

この度は、栄えある賞をいただき、誠にありがとうございます！読者の皆さまの温かいご声援にいつも支えられております。コミックス最新3巻発売中です！これからも「おかえり水平線」をどうぞよろしくお願いします！

「元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。」出版社：マンガボックス 著者名：城キイコ（漫画）・早瀬黒絵（原作）

▼受賞コメント（城キイコ先生）

このたびは大変光栄な賞を賜りありがとうございます。

「元戦闘用奴隷」は警備隊の竜人セレストと元奴隷の少女「八番」、

種族も寿命もまったく違う二人が思いやり、思いがゆっくりと育つ作品です。

青田買いの収穫が実るまで、読者の皆様もぜひお見守りください。

▼受賞コメント（早瀬黒絵先生）

審査員特別賞をいただけたこと、光栄です。今回、賞に選んでもらえたのは皆様にユイとセレストの物語を楽しんでいただけたおかげであり、コミカライズを担当してくださる城先生や担当編集様のおかげでもあると思っております。この作品に関わる全ての方々へ、本当にありがとうございます。是非これからも二人の物語を見守ってくださると幸いです。

「ラブ・チェイン・ラブ・ジーン」出版社：光文社 著者名：ヱビノびすく

▼受賞コメント（ヱビノびすく先生）

審査員特別賞ありがとうございます！honto様主催の初めての賞ということで、ご選出いただきましたことを心から嬉しく思っています。honto様の今後ますますのご発展をお祈り申し上げます！

「極上騎士団長の溺愛調教～その巨大すぎる愛、すべて受け入れてみせます！～」出版社：一迅社 著者名：クロサキゼロ

▼受賞コメント（クロサキゼロ先生）

この度は沢山の素敵な作品の中「極上騎士団長の溺愛調教～その巨大すぎる愛、すべて受け入れてみせます！～」にご投票いただき、さらにこのような素晴らしい賞をいただきましたこと、誠にありがとうございます！大変光栄です…！！

応援してくださった読者の皆さま、支えてくださった皆さまのおかげでございます。心より感謝申し上げます。

これからも、皆さまに楽しんでいただける作品をお届けできるよう精進してまいります！

■キャンペーン概要

キャンペーン名：hontoとみんなで選ぶ！ほんとに推したい青田買いコミック大賞

受賞作品発表：2026年4月15日（水）

特設ページ：https://honto.jp/cp/ebook/recent/aotagai-comicaward

■お得なキャンペーンも同時開催！

（1）ノミネート作品の試読増量 ※一部シリーズ除く

（2）ノミネート作品のシリーズに使える25％OFFクーポン配布

■ノミネート作品 ※作品名昇順、敬称略

【男性部門】

【女性部門】

【BL部門】

【TL部門】

■ハイブリッド型総合書店「honto」について

「honto」は、電子書籍ストアとネット通販（e-hon、丸善ジュンク堂書店ネットストア

）と、丸善、ジュンク堂書店、文教堂などのリアル書店を連携させた総合書店として2012年5月にサービスを開始しました。

ネット書店とリアル書店共通で利用できるhontoポイントサービスは、啓林堂書店、戸田書店(9店舗)、函館栄好堂 丸井今井店など全国各地のリアル書店を加え、現在約180店舗で展開しています。

2025年5月現在、会員数900万人を突破しており、「読みたい本を、読みたい時に、読みたい形で」提供するサービスで本を愛する人をサポートしています。

・ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト：https://honto.jp/

・X（旧Twitter）：https://X.com/honto_jp

＜大日本印刷株式会社 会社概要＞

・会社名：大日本印刷株式会社（Dai Nippon Printing Co., Ltd.）https://www.dnp.co.jp/

・代表取締役社長：北島 義斉

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

＜株式会社トゥ・ディファクト 会社概要＞

・会社名：株式会社トゥ・ディファクト（2Dfacto, Inc.） https://www.2dfacto.co.jp/

・代表取締役社長：鈴木 一光

・株主：大日本印刷株式会社

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号