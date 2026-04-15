【2026/8/7開催】インバウンドカンファレンス「THE INBOUND DAY 2026」開催決定！訪日ラボが主催

株式会社mov

インバウンド領域で複数事業を展開する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、movが運営する業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」主催の大型カンファレンス「THE INBOUND DAY 2026 -インバウンドの現在地-」を、2026年8月7日（金）TODAホール＆カンファレンス東京（東京都中央区）にて開催することをお知らせします。

公式サイトはこちら :https://event.honichi.com/inbound-day2026/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」だからこそ実現できる講演やセッションを開催。インバウンド業界の推進を後押しするシナジー創出の実現を目指します。

■THE INBOUND DAYとは

THE INBOUND DAYは、インバウンドに携わるすべての企業・団体・自治体・個人が一堂に会し、市場の新たな視点や戦略的アプローチを探求・議論する場です。

movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、最前線でインバウンド市場に向き合っています。市場が急拡大を遂げる一方、現場には多くの構造的な課題が残されており、日本が真の「観光先進国」として世界から選ばれ続けるためには、大きな壁がいくつも存在しています。

「日本をあきらめたくない」。そんな想いと共に開催されるTHE INBOUND DAYは、単なる情報共有に留まらず、インバウンド業界全体の歩みを力強く加速させる、課題解決の議論の起点となることを目指しています。



業界最大級のインバウンドメディア「訪日ラボ」が培ってきたネットワークを活かし、各領域のキーパーソンを登壇者に迎え、業界の本質的な問いに深く切り込む議論を展開。オンライン参加も可能なハイブリッド型で実施し、全国どこからでもご参加いただけます。

■今回のテーマは「インバウンドの現在地」

日本のインバウンド市場は、かつてない転換期を迎えています。2025年には訪日客数・消費額ともに過去最高を更新。記録的な成長を遂げている一方で、国内に目を向けるとオーバーツーリズムやインバウンド人材の採用、現場のリテラシー向上、受け入れ環境整備の限界といった深刻な構造的課題にも直面しており、可能性を秘める市場でありながら現状そのポテンシャルを最大限に発揮できていません。

ポテンシャルと課題が複雑に並存する今、私たちはこの市場をどう歩むべきか。

外的要因の変化も含めて、不確実性の高いこの市場を改めて正しく捉える必要があります。



THE INBOUND DAY 2026では、インバウンド市場における「今」を正しく捉え、私たちがこれから目指すべき方向性を議論するべく、テーマとして「インバウンドの現在地」を掲げました。



参加者の皆さまがインバウンド市場における自らの現在地を把握し、課題解決に向けた次の一歩を踏み出すための座標軸となるような議論の場を創造します。

■開催概要

日時：2026年8月7日（金）10:30 ～ 17:30（受付開始 10:00）

18:00 ～ 19:30 懇親会（オフライン／抽選制）

会場：TODAホール＆カンファレンス東京（東京都中央区）／オンライン同時開催

お申し込み：特設サイトにて5月中旬より開始

皆様のビジネスの加速に繋がる1日となります。ぜひ当日のお時間を確保いただけますと幸いです。



■THE INBOUND DAY 2026 協賛パートナー募集開始

「THE INBOUND DAY 2026 -インバウンドの現在地-」では、本カンファレンスの開催趣旨に賛同し、日本のインバウンドの未来を共に形作る協賛企業の募集を開始いたしました。

本カンファレンスは、宿泊・飲食・小売から最新テクノロジーまで、業界の意思決定者が一堂に会する貴重な機会です。ブース出展やブランド露出を通じ、良質なリード獲得とプレゼンス向上を支援する多彩なプランをご用意しています。プランの詳細・資料請求は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

本カンファレンスへの協賛の問い合わせ

株式会社mov

協賛担当：カンファレンス事務局

Email：theinboundday@mov.am

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」などの多岐にわたる記事を配信しています。



さらに、会員限定コンテンツも充実。より実践的に学べるセミナーの参加や動画配信・資料ダウンロード・教科書コンテンツなど、幅広い業種の方に役立つ内容をラインアップしています。

株式会社movについて

株式会社movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、インバウンド領域で複数の事業を展開しています。

インバウンド支援事業では、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営やインバウンド専業のコンサルティングサービスの提供を通じて、企業や自治体の取り組みを支援しています。

店舗支援事業では、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」により、MEO対策の提供だけでなくインバウンドの豊富な知見を活かし、海外媒体を含む多言語での店舗情報管理や口コミ分析にも対応しております。

企業のインバウンド対策においてデータとテクノロジーを活用し、幅広い事業者の成長に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026)」の運営

■お問い合わせ

本カンファレンスへの取材・問い合わせ

株式会社mov

広報担当 新原

Email： pr@mov.am

Tel： 03-6823-8069

本カンファレンスへの協賛の問い合わせ

株式会社mov

協賛担当 カンファレンス事務局

Email： theinboundday@mov.am