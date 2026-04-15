業務ロボット×統合管理プラットフォームを展開する「ｕｇｏ」に出資(ニュースレター)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの大和ハウスベンチャーズ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：鈴木哲雄、以下「大和ハウスベンチャーズ」）は、2026年2月13日、大和ハウスグループ共創共生1号投資事業有限責任組合(※1) （以下「シナジーファンド」) からｕｇｏ（ユーゴー）株式会社（本社：東京都千代田区、代表：松井健、以下「ｕｇｏ」）へ出資しました。

※1.大和ハウスベンチャーズが運営するコーポレートベンチャーキャピタルファンド

ｕｇｏは、「人とロボットの融合で、新しい社会システムを構築し、新しい価値観を創造する」をミッションに掲げ、人とロボットが協働する持続可能な現場づくりを推進しています。ロボットの企画・開発・提供からサービス運営までを一貫して手掛けており、建物内の警備・点検や、医療・介護など人手不足が深刻な業界に向けて、遠隔操作とAIによる自動制御を融合した、ハイブリッド型の自律走行ロボットを活用したDXソリューションを提供しています。

ｕｇｏでは、自律走行ロボット「ugoシリーズ」と、複数のロボットを遠隔操作・連携・自動化できる統合管理プラットフォーム「ugo Platform」を一体的に提供しています。これにより、少人数でも効率的にロボットを管理できるとともに、既存業務のデジタル化を推進します。オフィスビルや商業施設、分譲マンションなど、さまざまな現場で活用が進んでおり、巡回業務の省力・省人化を実現しています。また、同社は強みである製品開発力を活かし、セミヒューマノイドロボット「ugo Pro」をベースに人の動作をロボットに学習させる環境を簡単に構築できるAIロボット向け模倣学習キットの提供を2026年に開始する予定です。

大和ハウスベンチャーズは今回の出資を通じて、大和ハウスグループが管理・運営する建物へｕｇｏのDXソリューション導入を支援することで、人手不足の解決に寄与するとともに、より安定的な建物運営体制の構築に貢献していきます。

【ロボット統合管理プラットフォーム「ugo Platform」】

■シナジーファンド（正式名：大和ハウスグループ共創共生1号投資事業有限責任組合）の概要

「シナジーファンド」は、大和ハウス工業株式会社の創業100周年となる2055年の“将来の夢”（パーパス）の実現に向けて、大和ハウスグループの既存事業強化・拡大につながるスタートアップへの出資や協業などを目的としています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2642_1_f01b61ce806d2234513a46eba22767a2.jpg?v=202604160551 ]

■会社概要

１．大和ハウスベンチャーズ株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2642_2_e3512f6def5466af93b7fdcc5411a636.jpg?v=202604160551 ]

２．ｕｇｏ株式会社

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2642_3_913484276ce6f1acf0c7e08b5de579b2.jpg?v=202604160551 ]

以 上