「データセンター時代の電力設計と調達」と題して、NRTエナジーブリッジ株式会社 代表取締役 成田 哲治氏によるセミナーを2026年5月27日(水)に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
【ワット・ビット／GX戦略地域など、注目トピックスを網羅解説】
AIデータセンター時代の電力設計と調達戦略
～円滑な事業実現に導く、各主体の共通言語～
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26247
[講 師]
NRTエナジーブリッジ株式会社
代表取締役 成田 哲治 氏
[日 時]
２０２６年５月２７日（水） 午前１０時～１２時
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
AIデータセンターの急拡大により、電力システムは「量の確保」から「確実性・環境価値・工期の同時設計」へ移行しています。国はワット・ビット連携やGX戦略地域で系統容量の計画的確保に踏み出す一方、現場ではDC事業者・小売・発電蓄電・自治体・一送の各主体が異なる言語で動きがちです。本講演では、制度の現在地からPPA・電源ポートフォリオの実務設計までを整理し、ステークホルダー別のチェックリストと「同じ工程表で動く」ための共通言語を提供します。
１．全体俯瞰：AI DCが電力システムの「設計変数」になった構造整理
-DCが動かす４要因（量／負荷特性／工期／脱炭素）
-空押さえから計画的容量確保への因果構造
２．ワット・ビット連携と接続規律の現在地
-発電側・需要側双方の空押さえ問題と入口規律強化
-DC立地判断と系統情報提示の接続点
３．GX戦略地域（DC集積型）：産業クラスター設計の論点
-公平性・透明性・費用負担の３点整理
-容量の先回りが新たな空押さえにならない規律設計
４．PPA・電源ポートフォリオの実務設計
-蓄電池・DR・計測を組み込んだ３層ポートフォリオの考え方
５．環境価値・２４／７ CFEへの備え
-トラッキング・追加性・整合性の要点と計測・可視化の先行整備
６．まとめ：ステークホルダー別チェックリストと共通工程表
-DC事業者／小売・アグリゲーター／発電蓄電／一送／国／自治体の５者別要点
-「止めない・説明できる設計」を同じ工程表で実装する競争軸
７．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
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