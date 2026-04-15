「データセンター時代の電力設計と調達」と題して、NRTエナジーブリッジ株式会社 代表取締役 成田 哲治氏によるセミナーを2026年5月27日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【ワット・ビット／GX戦略地域など、注目トピックスを網羅解説】

AIデータセンター時代の電力設計と調達戦略

～円滑な事業実現に導く、各主体の共通言語～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26247

[講 師]

NRTエナジーブリッジ株式会社

代表取締役 成田 哲治 氏

[日 時]

２０２６年５月２７日（水） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

AIデータセンターの急拡大により、電力システムは「量の確保」から「確実性・環境価値・工期の同時設計」へ移行しています。国はワット・ビット連携やGX戦略地域で系統容量の計画的確保に踏み出す一方、現場ではDC事業者・小売・発電蓄電・自治体・一送の各主体が異なる言語で動きがちです。本講演では、制度の現在地からPPA・電源ポートフォリオの実務設計までを整理し、ステークホルダー別のチェックリストと「同じ工程表で動く」ための共通言語を提供します。

１．全体俯瞰：AI DCが電力システムの「設計変数」になった構造整理

-DCが動かす４要因（量／負荷特性／工期／脱炭素）

-空押さえから計画的容量確保への因果構造

２．ワット・ビット連携と接続規律の現在地

-発電側・需要側双方の空押さえ問題と入口規律強化

-DC立地判断と系統情報提示の接続点

３．GX戦略地域（DC集積型）：産業クラスター設計の論点

-公平性・透明性・費用負担の３点整理

-容量の先回りが新たな空押さえにならない規律設計

４．PPA・電源ポートフォリオの実務設計

-蓄電池・DR・計測を組み込んだ３層ポートフォリオの考え方

５．環境価値・２４／７ CFEへの備え

-トラッキング・追加性・整合性の要点と計測・可視化の先行整備

６．まとめ：ステークホルダー別チェックリストと共通工程表

-DC事業者／小売・アグリゲーター／発電蓄電／一送／国／自治体の５者別要点

-「止めない・説明できる設計」を同じ工程表で実装する競争軸

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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