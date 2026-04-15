「データセンター時代の電力設計と調達」と題して、NRTエナジーブリッジ株式会社 代表取締役 成田 哲治氏によるセミナーを2026年5月27日(水)に開催!!

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株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────


【ワット・ビット／GX戦略地域など、注目トピックスを網羅解説】


AIデータセンター時代の電力設計と調達戦略


～円滑な事業実現に導く、各主体の共通言語～


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[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26247



[講　師]


NRTエナジーブリッジ株式会社


代表取締役　成田　哲治　氏



[日　時]


２０２６年５月２７日（水）　午前１０時～１２時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


AIデータセンターの急拡大により、電力システムは「量の確保」から「確実性・環境価値・工期の同時設計」へ移行しています。国はワット・ビット連携やGX戦略地域で系統容量の計画的確保に踏み出す一方、現場ではDC事業者・小売・発電蓄電・自治体・一送の各主体が異なる言語で動きがちです。本講演では、制度の現在地からPPA・電源ポートフォリオの実務設計までを整理し、ステークホルダー別のチェックリストと「同じ工程表で動く」ための共通言語を提供します。



１．全体俯瞰：AI　DCが電力システムの「設計変数」になった構造整理


　　-DCが動かす４要因（量／負荷特性／工期／脱炭素）


　　-空押さえから計画的容量確保への因果構造



２．ワット・ビット連携と接続規律の現在地


　　-発電側・需要側双方の空押さえ問題と入口規律強化


　　-DC立地判断と系統情報提示の接続点



３．GX戦略地域（DC集積型）：産業クラスター設計の論点


　　-公平性・透明性・費用負担の３点整理


　　-容量の先回りが新たな空押さえにならない規律設計



４．PPA・電源ポートフォリオの実務設計


　　-蓄電池・DR・計測を組み込んだ３層ポートフォリオの考え方



５．環境価値・２４／７ CFEへの備え


　　-トラッキング・追加性・整合性の要点と計測・可視化の先行整備



６．まとめ：ステークホルダー別チェックリストと共通工程表


　　-DC事業者／小売・アグリゲーター／発電蓄電／一送／国／自治体の５者別要点


　　-「止めない・説明できる設計」を同じ工程表で実装する競争軸



７．質疑応答／名刺交換





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


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