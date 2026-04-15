やる気が出ない日も「自動勉強システム」でタスク消化！ 東大理三現役合格・河野ゆかりの勉強法が書籍化

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年4月15日（水）に『東大医学部卒河野ゆかりの 「仕組み化」勉強法 意志力に頼らない学習自走化メソッド』（著：河野ゆかり）を発売いたしました。

成績アップに必要なのは、「強い意志」ではなく「意志に頼らず勉強できる仕組み」

TBS系「東大王」元出演者の河野ゆかりが、クイズ勉強から大学受験まで、あらゆる学習に活用してきた自己管理術を一冊にまとめました。

「計画を実行できない」

「計画の立て方・学習の仕方がわからない」

「スキルを身につけたいのに、時間がない」

学生から社会人まで、勉強に悩むすべてのひとに活かしてほしい勉強法が満載です。

AI時代の最新学習マネジメント法も紹介！

● AIの指示をうのみにせず、きちんと「活用」して学習のロードマップを組み立てる方法

● 一問一答形式の暗記アプリ「Anki」とAIのハイブリッドで効率的に暗記する仕組み

など、最新ツールを活用した実践法も収録しています。

「自動勉強システム」とは？

勉強したいのに、ダラダラしてしまって、1日が終わる

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「ダラダラ」の原因は二度寝なのか、スマホを見てしまうのか

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二度寝なら、その原因は睡眠不足？ それとも、寒くて布団から出たくないせい？

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寒いなら、朝、自動で暖房がつくようにしてみる

二度寝なら、適切な起床・就寝スケジュールを探してみる

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それでも勉強できない場合は!?

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「勉強したいこと」が1日ごとのタスクまで分解できていないから、「なにをすればいいのかわからない」だけの可能性あり！

「勉強ができない」をきちんと分析してみると、一つ一つの要因を排除するうちに、解決策が見えてきます。

このように、「勉強する自分」と「勉強の進捗を管理する自分」の視点を切り分けて調整することで、1日を「やるべきこと」と「やりたいこと」だけで満たすための最適解がGETできるのです。

本書のもくじ

はじめに

第1章 勉強の目的地を目指す準備をしよう

勉強の9割は、「ペンを握る前」にかかっている

なぜ、目的地のない努力は続かないのか

障害物を取り除いて、快適な「自分専用コース」へ

初級者向け 勉強のお悩み相談

第2章 脱・やる気依存！「自動勉強システム」を手に入れる自己管理術

毎日の勉強がスイスイ捗る「オートモード」を手に入れよう

「マネージャー役の自分」と「実行役の自分」を分けて考えよう

「自動勉強システム」ステップ（1） 長期・中期・短期の計画を立てよう

「自動勉強システム」ステップ（2） やるべきことが必ず終わる「3分の2バッファ術」でタスク化

「自動勉強システム」ステップ（3） マネージャー目線で一日を「振り返り」

高校2年時の河野ゆかりの週間計画表

タスク消化のコツは「終わらせ方」にある！

やりたいことを全部叶える「同時並行」のコツ

コラム 解放的な自由時間の過ごし方

第3章 「やったつもり」回避！ 着実に成績を伸ばす5つのルール

ルール1 常に自分の「位置情報」を把握してゴールへ向かう

ルール2 勉強は「定着するまで」が1セット

ルール3 「○時間以上行き詰まったら、立ち止まる」と決めておく

ルール4 なるべく丸暗記はしない

ルール5 身近な現象に引き付けて理解する

中級者向け 勉強のお悩み相談

第4章 実践！ 科目別・要点掌握術

科目に合わせて、頭の「モード」を切り替えよう

科目別勉強法1 国語の攻略法

科目別勉強法2 数学の攻略法

科目別勉強法3 英語の攻略法

科目別勉強法4 理科の攻略法

科目別勉強法5 社会の攻略法

第5章 インプット＆アウトプットを循環させる「模試」との向き合い方

河野ゆかり流インプットの最適解

勉強時間の8割はアウトプットに割くべし

最初は「時間内」を意識しすぎないで解こう

模試を受けるなら、復習は試験時間の「3倍」を確保する

「間違い直しノート」でミスの傾向を記録

受験生の勉強を見守る方向け お悩み相談コーナー

番外編 トップを目指す「東大理三」＆「ジュネーブ大学大学院」合格体験記

偏差値マイナス!? のほほん小学校時代

一気に模試1位へ！ 覚醒する中学校時代

生徒会との両立で、自己管理力が磨かれた高校時代

自己管理力でやりたいことを全部叶えた東大生活

TOEFL100点オーバーで難関・ジュネーブ大学大学院へ入学

おわりに

書籍概要

書名：東大医学部卒河野ゆかりの 「仕組み化」勉強法 意志力に頼らない学習自走化メソッド

著者：河野ゆかり

定価：2,090円（本体1,900円＋税）

発売日：2026年4月15日（水）

判型：四六判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-330048-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000616/)

著者プロフィール

河野ゆかり（こうの ゆかり）

2000年、兵庫県生まれ。2025年東京大学医学部医学科卒業。医師国家試験合格。ジュネーブ大学大学院に在籍中。2021年～2024年放送のTBS系「東大王」に出演。「東大王」出演や医師国家試験の傍ら、J.S.A.ワインエキスパートも取得する徹底的な自己管理力がYouTube等で話題となっている。

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