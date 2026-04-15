春の息吹を肌にまとう。タトゥーシールブランドInk.Museから、春の新作コレクション「芽吹く命」が登場。

株式会社タマユラ

タトゥーシールブランド「Ink.Muse」より、春の新作「芽吹く命」を2026年4月17日（金）に公式オンラインショップで発売します。

本コレクションは、春に向けて芽吹く命の美しさ、力強さ、愛らしさをテーマに、花や光、生き物の気配をモチーフとして取り入れたデザインシリーズです。いつも通りの毎日にそっと寄り添いながら、自分らしい表現を楽しむきっかけを提案します。

Ink.Museは「自分をキャンバスにする」ことをコンセプトに、現代アートのような洗練されたデザインを通じて、“身にまとうアート”という新たな自己表現を提案するブランドです。

今回の新作では、春に芽吹く命の存在に着想を得て、花、光、生き物といったモチーフを通じて、季節の移ろいの中にある繊細な美しさと、内側から立ち上がるような力強さを表現しました。

日々の装いに静かに溶け込みながら、自分自身の感性や気分に寄り添う存在として楽しめるコレクションです。

ブランド名： Ink.Muse（インクミューズ）

取扱店舗： 公式オンラインショップ

公式サイト： https://inkmuse.base.shop/

公式Instagram： @inkmuse.official

https://www.instagram.com/inkmuse.official

アートをタトゥーシールに。 “Ink.Muse” とは

Ink.Museは、「まるで美術館で作品を眺めるように、心惹かれるアートを肌に纏う」という発想から生まれたタトゥーシールブランドです。

タトゥーを、特別なものとしてではなく、ファッションやアクセサリーと同じように、日常の中で自由に楽しめる自己表現のひとつとして提案しています。

ブランドが大切にしているのは、身につける人自身が“自分というキャンバス”を楽しめることです。その日の気分や装いに合わせて選ぶことで、日常の中にアートの視点を取り入れ、自分らしさを見つめ直すきっかけを届けたいと考えています。

ティントタイプのタトゥーシールは、貼り付け後紺色に変化し10日ほどかけて自然と消えていきます。

従来のタトゥーシールのようなテカリもなく、自然な色味でまるでリアルなタトゥーのよう。

■「身につけるアート」という新しい自己表現

Ink.Museは、タトゥーをアクセサリーやファッションの一部として楽しむ新しい文化をつくることを目指しています。

美術館で作品を選ぶように、自分の身体をキャンバスにして、アートを身につける喜びを届けます。

■ アート性の高い独創的なデザイン

モード誌に掲載されるようなリアルタッチのアートデザインを採用。

動物、植物、神話など多様なモチーフを、独自の美学で描き上げています。

■ モード×ジェンダーレスの世界観

モードな空気感を取り入れた、ワントーンだからこそ表現できるニュアンスデザイン。

性別・年齢・流行に左右されず、自分の“好き”を表現できるラインナップです。

■ 気軽に楽しめるアートタトゥー

貼るだけの簡単仕様で、日常から特別なイベント、ギャラリー巡りやカフェタイムまで幅広く活用可能。

特別な日だけでなく、毎日のスタイルに寄り添います。

「芽吹く命」というテーマは、春らしいやわらかさだけでなく、生命が持つ芯の強さや静かなエネルギーもあわせて表現している点です。

花の儚さや美しさ、光のやさしい気配、生き物の持つしなやかな生命感をモチーフに、愛らしさと凛とした印象が同居する世界観に仕上げています。

とくに新しい季節の始まりに気持ちを整えたい人や、ささやかな変化を暮らしに取り入れたい人におすすめのコレクションです。

Ink.Museは流行を追うことだけを目的とするのではなく、自分の中にある「好き」や「特別」を大切にしたい人、自分なりの感性で物を選びたい人に寄り添うことを目指しています。

■会社概要

商号： 株式会社タマユラ

代表者： 代表取締役 福田明至埋

所在地： 〒460-0011

愛知県名古屋市中区大須4-2-21-1002

設立： 2025年3月

事業内容：

・ジャグアタトゥー・ボディージュエリー施術サロンの運営

・自社タトゥーシールブランド『Karisome』『elmio』『Ink.Muse』の商品企画・開発・販売

・ECショップの企画・運営

URL： https://tamayura.nagoya/

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■本件に関するお問い合わせ先

株式会社タマユラ

担当：福田明至埋

MAIL：ink.muse.tint@gmail.com