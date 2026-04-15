「味、薫る。」1mmの極薄＆なめらかな飲み口。京都・COCOOより、紙と漆のカップ 新シリーズ「KOMLA veil」誕生。

合同会社COCOO

合同会社COCOO（本社：京都府京都市）が手掛ける漆の日用品ブランド「COCOO（コクー）」より、紙漆カップの新シリーズ「KOMLA veil（コムラ ヴェール）」が登場します。極薄でなめらかな仕上げにより、味と薫りを引き出す新しい体感を実現。2026年4月18日（土）より順次発売します。

※当社調べ（2026年4月時点）。

味、薫る。「KOMLA veil」

2024年3月、“洗って繰り返し使える紙コップ” としてデビューした「KOMLA」。より多くの人に漆を気軽に体感してほしいという思いから生まれた、紙と漆のカップです。

今回登場する新シリーズ「KOMLA veil」が目指したのは、味と薫りがダイレクトに届く、“あたらしい体感”。飲み口は1mmの極薄に磨き上げ、なめらかな口当たりを実現しました。紙でありながら食洗機にも対応するタフさを備え、心地よさと機能性の両面で進化を遂げています。

KOMLA veil 3つの特長

01｜漆黒のベールを纏う。

黒漆を塗り重ね、丁寧に磨き上げることで、鏡面のような光沢が生まれます。重なりの奥に潜む色がほのかに透け、光の角度で表情が変わります。

02｜飲み口は、よりなめらかに。

飲み口に触れた瞬間、カップがすっと消えるような、約1mmの極薄でなめらかな口当たり。飲み物の味わいがダイレクトに広がる、口元の存在を感じさせない繊細な仕上がりです。

残るのは、味と薫りだけ。

03｜日常に、耐える強さ。

素地は紙。それでいて、繰り返し洗える。本漆でありながら、食洗機にも対応する耐久性を実現。紙漆器としては業界内でも前例のない試みです。黒漆を重ねることで生まれる緻密な塗膜は、美しさのみならず、強さも備えています。

光の角度によって、黒の中に赤みがほんのり浮かび上がる（カラー：ルージュ）

製品概要

・商品名： KOMLA veil（コムラ ヴェール）

・価格： 各 4,400円（税込）

・カラー： ミッドナイト、ルージュ、アンバー（全3色予定）

・サイズ： φ75 × H67 mm（容量：約200 ml）／重量：約14 g

・素材： 素地：紙、表面：天然漆

・対応機器：〇食洗機※ ×電子レンジ ×オーブン ×直火

※第三者機関にて食器洗浄機耐久性試験を実施

・原産国： 日本

■販売について

販売開始： 2026年4月18日（土）より、「京都・岡崎 蔦屋書店」でのPOP-UP（～5月20日（水））にて、期間限定の先行発売を実施します。

販売展開： 2026年5月22日（金）よりCOCOO公式オンラインショップおよび一部取扱店舗にて、一般販売を開始します。

オンラインショップ URL： https://co-coo.shop/

■会社概要

会社名： 合同会社COCOO

所在地： 京都府京都市北区平野宮西町105

代表： 北山 浩

事業内容： 漆の日用品の製造・販売、OEM製造、漆塗装サービス、漆体験の提供

URL： https://co-coo.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/cocoo.official/

お問い合わせフォーム： https://co-coo.jp/contact/