いじめ、選挙、戦争などのピンチのときに頼れるもの……。それは憲法！　憲法学者・木村草太氏が監修する『12歳までに知っておきたい　ピンチを救うぼくらの憲法』が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月9日に『12歳までに知っておきたい ピンチを救うぼくらの憲法』を発売いたしました。

■子どもたちに「憲法」の大切さを伝えるために、逆転の発想から解説！

「憲法」と聞くと、難解な条文をイメージしたり、自分には関係ないもののように感じたりしがちです。しかし、実際は憲法は私たちの「当たり前の日常」を根底から支えている大切なルールなのです。

本書では、

「もし憲法がなかったら、どんな困りごと（ピンチ）が起きるのか？」

という逆転の発想から、日本国憲法の役割や重要性をひも解きます。

■「ピンチ」が憲法で「解決」する状況を対比して解説！

▲憲法のない世界では、さまざまなトラブルが起きることがわかる

例えば、「給食を食べるのが遅い」という理由で、先生から人格を否定されるような発言を受ける世界。憲法が守ってくれないと、こうした理不尽な状況を跳ね返すことがとても難しくなります。

憲法がない世界で起こるトラブルと、憲法があることでどう解決されるのかを対比的に解説しているので、小学生でも憲法の必要性や重要性が実感を伴って理解できます。

▲憲法があり、守られている世界ではトラブルが起きていない

先ほどのピンチに対比して、「すべての人間は平等な権利を持っている」という憲法の考え方を紹介しています。自分らしく生きる権利がどうやって学校生活の平和を守っているのかが深く理解できます。

本書は、「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」という3テーマで構成され、いじめのような小学生に身近なピンチから、選挙、裁判、戦争などのさまざまなピンチを30紹介しています。

■やさしい紙面で憲法が学べるので、子どもだけでなく大人にもおすすめ

全編にわたって親しみやすいキャラクターとイラストを豊富に掲載。文章を読むのが苦手なお子さまでも、マンガ感覚で憲法の本質や重要性をつかむことができます。

さらに、難解な言葉で書かれた憲法の条文を、小学生が理解できるよう平易な表現に調整して記載しています。

子どもだけではなく、これまで憲法を学ぶ機会がなかった大人にも、法教育の入門書として最適な1冊です。この本をリビングに置いて、ニュースで気になる話題があったときに、親子で会話することもおすすめです。

来る5月3日の憲法記念日を前に、日本国憲法の大切さを考えてみませんか。

■著者紹介

木村 草太

1980年生まれ。憲法学者。

東京大学法学部を卒業した後、現在は東京都立大学で教授をしている。

研究テーマは平等原則、差別されない権利、思想・良心の自由、地方自治、子どもの権利など。

テレビやラジオなどのメディアにも多く出演し、子どもから大人まで、幅広い世代に法教育を行っている。趣味は将棋。

［商品概要］

■『12歳までに知っておきたい ピンチを救うぼくらの憲法』

監修：木村草太

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年4月9日

判型：A5判／136ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206130-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト： https://hon.gakken.jp/book/1020613000(https://hon.gakken.jp/book/1020613000)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開