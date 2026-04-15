徳島市　春の祭典「はな・はる・フェスタ2026」を開催！！

徳島市

徳島の中心市街地のにぎわい創出を目的に、藍場浜公園一帯で開催される、春の祭典「はな・はる・フェスタ」。春の穏やかな陽気のなか、阿波おどりをはじめ、徳島県内のグルメキッチンカーが集結するほか、地元特産品の販売やダンスコンテスト、スペシャルライブなどを開催します。徳島の食と文化を楽しめるイベントに、ぜひお越しください。

- 日時令和８年４月１８日（土）10:00～20:00１９日（日）10:00～17:00- 会場藍場浜公園（藍場浜町１丁目７）御成婚広場（藍場浜町２丁目１４番地 藍場浜公園内）あわぎんホール（藍場浜町２丁目１４番地）- 内容◆阿波おどり特別公演県下の有名連・大学連が披露する華麗な演舞をご覧いただけます。４月１８日（土） 10：50～16：50１９日（日） 10:10～16:50屋内公演＝あわぎんホール（入場料500円）屋外公演＝藍場浜エントランスステージ（無料）

◆キッチンカースタジアム

県内のキッチンカーが集結し、多彩なメニューが楽しめます。

４月１８日（土） 10:00～20:00

１９日（日） 10:00～17:00

その他、地元特産品の販売やダンスコンテスト、スペシャルライブなども開催します。

- 公式ＨＰhttps://hanaharufesta.wixsite.com/2022- 主催はな・はる・フェスタ実行委員会