徳島市 春の祭典「はな・はる・フェスタ2026」を開催！！
徳島市
- 日時
令和８年４月１８日（土）10:00～20:00
１９日（日）10:00～17:00
- 会場
藍場浜公園（藍場浜町１丁目７）
御成婚広場（藍場浜町２丁目１４番地 藍場浜公園内）
あわぎんホール（藍場浜町２丁目１４番地）
- 内容
◆阿波おどり特別公演
県下の有名連・大学連が披露する華麗な演舞をご覧いただけます。
４月１８日（土） 10：50～16：50
１９日（日） 10:10～16:50
屋内公演＝あわぎんホール（入場料500円）
屋外公演＝藍場浜エントランスステージ（無料）
- 公式ＨＰ
https://hanaharufesta.wixsite.com/2022
- 主催
はな・はる・フェスタ実行委員会
徳島の中心市街地のにぎわい創出を目的に、藍場浜公園一帯で開催される、春の祭典「はな・はる・フェスタ」。春の穏やかな陽気のなか、阿波おどりをはじめ、徳島県内のグルメキッチンカーが集結するほか、地元特産品の販売やダンスコンテスト、スペシャルライブなどを開催します。徳島の食と文化を楽しめるイベントに、ぜひお越しください。
- 日時
令和８年４月１８日（土）10:00～20:00
１９日（日）10:00～17:00
- 会場
藍場浜公園（藍場浜町１丁目７）
御成婚広場（藍場浜町２丁目１４番地 藍場浜公園内）
あわぎんホール（藍場浜町２丁目１４番地）
- 内容
◆阿波おどり特別公演
県下の有名連・大学連が披露する華麗な演舞をご覧いただけます。
４月１８日（土） 10：50～16：50
１９日（日） 10:10～16:50
屋内公演＝あわぎんホール（入場料500円）
屋外公演＝藍場浜エントランスステージ（無料）
◆キッチンカースタジアム
県内のキッチンカーが集結し、多彩なメニューが楽しめます。
４月１８日（土） 10:00～20:00
１９日（日） 10:00～17:00
その他、地元特産品の販売やダンスコンテスト、スペシャルライブなども開催します。
- 公式ＨＰ
https://hanaharufesta.wixsite.com/2022
- 主催
はな・はる・フェスタ実行委員会