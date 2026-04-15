福岡県糟屋郡粕屋町と「包括連携協定」を締結

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）は、福岡県糟屋郡粕屋町と「包括連携協定」を締結いたしました。

本協定を通して、双方の連携と協力により、粕屋町の健康増進等に関する取組をより一層推進し、住民の皆様の健康づくり支援に貢献してまいります。

■背景

左から 粕屋町長 箱田 彰氏、当社取締役専務執行役員 吉田 智宣

当社は「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を長期ビジョンに掲げ、これまで全国各地域の健康づくり事業に数多く携わってまいりました。粕屋町においては当社が「スポーツクラブ＆サウナスパ ルネサンス・イオンモール福岡24（以下「ルネサンス・イオンモール福岡）」の運営や、粕屋町総合体育館「かすやドーム」の管理運営も行っており、地域住民の皆様の健康増進を支援しています。

当社がこれまで培ってきた健康づくり事業における地域貢献のノウハウと、粕屋町が総合計画に基づき推進するまちづくり政策との親和性は高く、住民の皆様の健康増進などへのさらなる貢献が期待できることから、このたび本協定を締結する運びとなりました。

■スポーツクラブが地域の課題解決の拠点に

当社が粕屋町内で運営する「ルネサンス・イオンモール福岡」は、2007年のオープン以来、スポーツクラブの運営にとどまらず、介護予防教室や親子運動教室など、自治体と連携した様々な取組を通じて、幅広い年齢層の皆様の健康づくりを支えてきました。今後は、本連携協定を起点として、地域住民の皆様の健康増進につながる取組を一層推進するとともに、その他の地域課題の解決についても継続的に協議を行っていきます。

当社は、地域から必要とされる拠点を目指し、地域の皆様お一人おひとりの「生きがい創造」に取組んでまいります。

スポーツクラブ＆サウナスパ ルネサンス・イオンモール福岡24

https://www.s-re.jp/aeonmall-fukuoka/

■協定の内容および主な具体的取組について

粕屋町及び当社が緊密な相互連携及び協力を行い、それぞれが持つ資源を有効に活用することで、町民の健康的な生活の実現及び安全安心なまちづくりに資することを目的とする。

（1）町民の健康づくり及び町民相互の交流の推進に関する事項

（2）町民のスポーツ振興、環境づくりに関する事項

（3）子どもの体力向上に関する事項

（4）災害時における応急・支援活動及び防災・環境整備等に関する取組みに関する事項

（5）その他、前条の目的達成に資する事項

粕屋町ホームページ https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/