『Wizardry Variants Daphne』サービス開始1.5周年！期間中、最大3400個のオルグの貴石をプレゼント。別スタイル「アベニウス」の登場や、新たな伝説の冒険者クエストも追加

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下ドリコム）は、「Wizardry（ウィザードリィ）」シリーズの3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』が2026年4月15日（水）にサービス開始から1.5周年を迎えたことをお知らせいたします。

1.5周年の記念とこれまでのご愛顧への感謝を込めて、本日より以下の豪華キャンペーンおよび新コンテンツの実装を実施いたします。

・別スタイル冒険者登場：「オーウェンの閃耀 アベニウス」が登場

・1.5周年記念プレゼント： 全ユーザーへ「オルグの貴石×1000個」を贈呈

・期間限定ログインボーナス： 最大で「オルグの貴石×2400個」や「冒険者の遺骸I×10個」などが手に入る特別な支給品を配布

・新たなクエストを追加：「アベニウス」専用の伝説の冒険者クエストが登場

▼別スタイルの冒険者「オーウェンの閃耀 アベニウス」が登場

■「オーウェンの閃耀 アベニウス」

（CV:小松未可子）

「アベニウス」の別スタイルである「オーウェンの閃耀 アベニウス」が登場します。

[開催期間]

2026年4月15日（水）～2026年5月13日（水）23:59

◆特典紹介◆

「稀なる遺骸：オーウェンの閃耀（特典付）」を逆転し、「オーウェンの閃耀 アベニウス」が登場した場合、特典として、抽選で装備を1つ獲得できます。

※「稀なる遺骸：オーウェンの閃耀」では特典を獲得することはできません。

１.デュランダル 特性：露払い/剣術の技巧

２.凱旋の礼装 特性：常時SPアップ

３.トライアンフ 特性：慧眼の祝福（両手剣）

▼「アベニウス」専用の伝説の冒険者クエストを追加

「アベニウス」と共に挑戦する専用のクエストが追加されます。

クエスト発生条件を満たした上で王都の冒険者ギルドの酒場に行くと導入ストーリーが発生し、「アベニウス」のクエストが進行します。

▼1.5周年記念！合計2400個のオルグの貴石や「冒険者の遺骸I」をプレゼント

■「奈落攻略功労祭」特別な支給品

1.5周年記念と皆様への感謝の気持ちを込めて、プレイヤー全員にゲーム内で使用できるアイテムをプレゼントいたします。

期間中ログインすると、合計2000個のオルグの貴石や合計10個の「冒険者の遺骸I」といった特別な支給品を受け取ることができます。





■「オーウェンに捧ぐ安寧」特別な支給品

期間中ログインすると、合計2個の「稀なる遺骸：オーウェンの閃耀」や合計400個のオルグの貴石といった特別な支給品を受け取ることができます。

[開催期間]

2026年4月15日（水）～2026年5月13日（水）23:59

▼伝説の冒険者専用派遣依頼を追加

伝説の冒険者「アベニウス」専用の派遣依頼が追加されます。

この派遣依頼では、ここでしか入手できない特別なガラクタが獲得できます。

▼「稀なる遺骸：オーウェンの閃耀」などがもらえる期間限定ミッションを開催

■守護者の戦光 MISSION

期間中、指定されたミッションを達成し、一定以上のポイントを獲得することで、合計2個の「稀なる遺骸：オーウェンの閃耀」や、合計400個のオルグの貴石など、特別な報酬を得られる期間限定ミッションです。

[開催期間]

2026年4月15日（水）～2026年4月29日（水）23:59

▼1.5周年記念「#リスクを味わえ」投稿キャンペーンを実施

『Wizardry Variants Daphne』公式X（@Wizardry_Daphne）をフォローし、「#リスクを味わえ」をつけて「危険（リスク）を味わった瞬間」に関するエピソードや画像、動画などを投稿いただくと、「危険-リスク-を制せし者の遺骸トロフィー」やオリジナルアクリルブロックが当たるキャンペーンを実施いたします。

詳しくはキャンペーンポストをご確認ください。

※キャンペーンポストの投稿は、2026年4月15日（水）20:00ごろを予定しております。

※キャンペーンは予告なく変更・終了になることがあります。

◆公式 X：https://x.com/Wizardry_Daphne

▼『Wizardry Variants Daphne』について

■アプリ基本情報

タイトル：『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』

ジャンル：3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム：iOS/Android/Steam

◆App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam：https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社ドリコム

配信国：世界配信（日本・海外）

対応言語：日本語/英語/中国語（繁体字/簡体字）/韓国語/ドイツ語

著作権表示：(C)Drecom Co., Ltd.

◆公式サイト：https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X：https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A

◆公式ショップ：https://webstore.wizardry.info/

▼『ウィザードリィ（Wizardry）』について

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。