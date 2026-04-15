【累計40万部突破！】絵本作家・柴田ケイコによる大人気シリーズ最新作『パンダのおさじと　ぱんだっこちゃん』4月15日発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、累計40万部を突破した大人気絵本シリーズの最新作『パンダのおさじと ぱんだっこちゃん』を4月15日（水）に発売いたします。

「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）でおなじみの絵本作家・柴田ケイコさんが手がける「パンダのおさじ」シリーズは、手のひらサイズのおたすけぱんだ「おさじ」が、謎のパンダ道具とハッピーをお届けする大人気絵本。

本作では、おばけが怖くて夜もなかなか眠れないコアラの「ねむこちゃん」を、「おさじ」が楽しい夢の中に連れて行きます。こわがりな「ねむこちゃん」は”よるのこわさ”を「おさじ」と一緒に乗り越えようとしますが……

あらすじ

こわがりなコアラのねむこちゃんは、おばけが怖くて夜もなかなか眠れません。そのせいで、学校ではいつもウトウト。ある日ねむこちゃんが商店街を歩いていると、不思議なおじさんにパンダの人形をもらいます。その名も「ぱんだっこちゃん」。

その日の夜、ぱんだっこちゃんをぎゅっと抱きしめてみると……小さなパンダの「おさじ」が現れました。



「アポパイ ポコパイ ねむねむねむ パンダッチュの スヤァ」



おさじに習った呪文をとなえて目を閉じると……ねむこちゃんはあっという間に楽しい夢の中！ ぐっすり眠れるようになったねむこちゃんは、見違えるほど元気いっぱいになりました。

しかし、ぱんだっこちゃんには守らないといけない約束があって……？

『パンダのおさじと ぱんだっこちゃん』本文より『パンダのおさじと ぱんだっこちゃん』本文より

「パンダのおさじ」シリーズとは

困っているだれかのもとへ不思議なパンダ道具とともに現れるパンダの「おさじ」。パンダ道具を使っておさじが教えてくれる呪文をとなえると、あら不思議！ できなかったことができるように！

でもパンダ道具を使うときは守らないといけない約束があって――。

だれかに手伝ってもらうことは簡単だけど、

自分の力でできるようになった時の「できた！」は特別。

そんなみんなの成長を、そっとみまもるパンダフルなものがたりです。

パンダのおさじ公式X＞＞https://x.com/pandano_osazi

パンダのおさじ公式ホームページ＞＞https://www.poplar.co.jp/pandanoosaji/

著者プロフィール

柴田ケイコ

高知県生まれ、在住。2016年に『めがねこ』（手紙社）で絵本作家デビュー。絵本作品に「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）、『くまたのびっくりだいさくせん』（白泉社）、『うちのピーマン』（川之上英子・健 文／アリス館）、「○○ません。」シリーズ（大塚健太 作／パイ インターナショナル）、「パンダのおさじ」シリーズ（ポプラ社）などがある。

書籍情報

タイトル：『パンダのおさじと ぱんだっこちゃん』

著者：柴田ケイコ

定価：1,540円（10％税込）

発売：2026年4月15日（水）

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2144004.html

Amazon＞＞https://www.amazon.co.jp/dp/4591189430(https://www.amazon.co.jp/dp/4591189430/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1)/

シリーズ既刊情報

タイトル：『パンダのおさじと フライパンダ』

著者：柴田ケイコ

定価：1,540円（10％税込）

発売：2023年5月

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2144001.html

Amazon＞＞ https://amzn.to/44odxZY

MOE絵本屋さん大賞 第3位(2023)

TSUTAYAえほん大賞 第5位(2023)

リブロ絵本大賞 入賞(2023)

静岡書店大賞 児童書新作部門 第3位(2023)

タイトル：『パンダのおさじと ふりかけパンダ』

著者：柴田ケイコ

定価：1,540円（10％税込）

発売：2024年4月

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2144002.html

Amazon＞＞ https://amzn.to/3YxbwH7

MOE絵本屋さん大賞 第9位(2024)

タイトル：『パンダのおさじと せっけんパンダ』

著者：柴田ケイコ

定価：1,540円（10％税込）

発売：2025年4月16日（水）

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2144003.html

Amazon＞＞ https://amzn.to/4jv3erl