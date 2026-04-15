【4/23開催】「ほめられると気まずすぎてしぬZ世代」とどう向き合う？ SHIBUYA109 lab.所長×女の転職type編集長トークショー「“理想の職場”はどこにある？」

株式会社キャリアデザインセンター

株式会社キャリアデザインセンター（本社：東京都港区、代表取締役社長：多田 弘實）が運営する正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』の編集長 小林佳代子が、2026年4月23日（木）19時30分より、本屋B&B（世田谷区）にて、SHIBUYA109 lab.所長・長田麻衣氏の新刊刊行を記念したトークショー「”理想の職場”はどこにある？」に参加いたします。

■イベント詳細・お申し込みはこちら

https://bookandbeer.com/event/20260423_wiw/

■ なぜ今、職場の世代間「コミュニケーション不全」が起きているのか

「若手が何を考えているかわからない」「良かれと思ってほめたのに、反応が薄い」――。

今、多くの職場で30～50代の上司世代が、20～30代のZ世代社員との接し方に頭を悩ませています。

本イベントは、計1万人以上の若者の「生の声」を集めてきたSHIBUYA109 lab.所長・長田麻衣氏の新刊『ほめられると気まずすぎてしぬZ世代、ほめて伸ばそうと必死になる上司世代』（徳間書店）の発売を記念して企画されました。長年働く女性のキャリアに寄り添ってきた『女の転職type』編集長・小林佳代子と、世代間の「小さなすれ違い」を埋め、双方が心地よく働ける「理想の職場」の条件を語り合います。

■ 出演者プロフィール

長田 麻衣（おさだ・まい）氏株式会社SHIBUYA109エンタテイメント SHIBUYA109 lab.所長

総合マーケティング会社にて、主に化粧品・食品・玩具メーカーの商品開発・ブランディング・ターゲット設定のための調査やPR サポートを経て、2017年に株式会社SHIBUYA109 エンタテイメントに入社。SHIBUYA109 マーケティング担当としてマーケティング部の立ち上げを行い、2018年に若者マーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」を設立。現在は毎月200人のaround 20（15歳～24 歳の男女）と接する毎日を過ごしている。TBS『ひるおび！』コメンテーター・著書『若者の「生の声」から創る SHIBUYA109式 Z世代マーケティング(プレジデント社)』『ほめられると気まずすぎてしぬZ世代、ほめて伸ばそうと必死になる上司世代(徳間書店)』

小林 佳代子（こばやし・かよこ）株式会社キャリアデザインセンター 『女の転職type』編集長

東京女子大学卒業後、新卒で（株）キャリアデザインセンター入社。転職情報誌及び転職サイト「type」、「女の転職type」の求人広告制作に携わる制作部に配属され、1,000社以上の企業の求人広告制作に携わる。その後、新卒採用担当、働く女性のためのWebマガジン「Woman type」編集長を経て、2018年「女の転職type」編集長に就任。20年にわたり、多くの働く女性の、迷いや悩みを広い視点で捉えつつ、常に深く寄り添い続けてきた。

■ 開催概要

日時： 2026年4月23日（木） 19:30～21:30（19:00開場）

形式： 来店参加（本屋B&B） ＋ オンライン配信（Zoomウェビナー）

場所： 本屋B&B（東京都世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F）

入場料：

来店参加：2,750円（税込・1ドリンク付）

配信参加：1,650円（税込）

書籍付き配信チケット：3,410円（税込）

主催： 本屋B&B

お申し込み： https://bookandbeer.com/event/20260423_wiw/

■『女の転職type』20周年記念書籍『働くわたしの仕事地図』も好評発売中

「このままでいいの？」と漠然とした不安を抱える働く女性へ。やりがい、人間関係、ワークライフバランス…。キャリアの悩みを解消し、自分らしい人生の舵をとるためのヒントが満載。あなただけの「仕事地図」を見つけるための一冊です。

著者：小林佳代子（女の転職type編集長）

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年5月14日

発行：ダイヤモンド社

ページ数：208ページ

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478120706

■『女の転職type』

正社員で長く働きたい女性のための転職サイトです。2005年のサービススタートからおかげさまで20周年を迎えます。未経験から正社員になれる求人、プライベートも充実できる残業が少ない求人、仕事と育児を両立できる求人など、女性に人気の求人を多数掲載。充実したマッチング機能で、自分に合った仕事を見つけることも簡単です。

https://woman-type.jp/

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金 ：5億5866万円

設立 ：1993年7月8日

従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供