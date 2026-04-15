【徳島市】地域情報特化型AI「まいぷれくん」を活用した行政情報等の発信について

１ 概要

徳島市▲広報とくしま4月15日号1面

株式会社フューチャーリンクネットワークと株式会社阿波国フランチャイズファンドとの共同の取組として、地域情報に特化した情報発信サポートAI「まいぷれくん」を活用することとなりましたのでお知らせします。

「1分で分かる広報とくしま」として、本市公式SNS（インスタグラム）において、より簡便な方法による効果的な行政情報等の発信を開始しました。

※「まいぷれくん」は、情報を要約した投稿文作成が可能となる簡便なツールです。広報紙1面の情報を分かりやすく投稿していきます。

なお、自治体による「まいぷれくん」導入は今回が全国初となります。

２ 日時

令和８年４月１５日より開始（広報とくしま４月１５日号発行日）

３ その他

昨年7月、両社との間で「徳島市行政情報等発信に関する連携協定」を締結し、阿波国フランチャイズファンドが運営する地域情報ポータルサイト「まいぷれ徳島」において、本市の行政情報と民間情報の一体的な発信を行っており、このたびの「まいぷれくん」の活用も連携協定の一環です。

４ 関連リンク

徳島市広報[公式]インスタグラム(https://www.instagram.com/tokushima.city_koho_official/)

「まいぷれ徳島」トップページ(https://tokushima.mypl.net/)

５ 「まいぷれくん」の活用の仕組みや、導入の経緯について

【全国初】自治体広報に「まいぷれくん」導入！徳島市が地域情報特化型AIの活用で情報発信を手軽により活発に(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000480.000058260.html)

６ 問い合わせ先

徳島市企画政策部広報広聴課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館9階）

電話番号：088-621-5091

ファクス：088-655-9990