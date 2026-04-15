アミューズメント×リユース・物販の「万代」に、ポケットチェンジの独自電子マネー発行プラットフォーム「Pokepay」が採用されました

株式会社ポケットチェンジ

株式会社ポケットチェンジ（本社：東京都港区、代表取締役：青山 新・松居 健太）は、自社が展開するオリジナル電子マネー発行プラットフォーム「Pokepay（ポケペイ）」が、株式会社万代（本社：宮城県仙台市）が運営する専用デジタルウォレット「マンダイウォレット」のシステム基盤として採用されたことをお知らせいたします。 本デジタルウォレットは、株式会社DGフィナンシャルテクノロジー（以下：DGFT）との共同開発により提供するもので、2026年4月より「万代 いわき小名浜店」を皮切りに順次運用が開始されます。

■ 導入の背景：北海道・東北最大級のエンタメ店舗が挑む「新しい消費体験」

「万代」は、北海道・東北を中心に21店舗を展開する、同エリア最大級のアミューズメント×リユース店舗です。リユース、アミューズメント、物販という3つの領域を複合的に展開する大型エンターテイメント空間において、従来独立していたこれらのサービスを1つの店舗内でシームレスにつなぐ「体験設計型ウォレット」の構想を持っていました。

この度、当社が提供するオリジナル電子マネー発行プラットフォーム「Pokepay」と、DGFTが提供するQRコード決済ソリューション「Cloud Pay Neo」を連携させることで、決済・ポイント・顧客管理を統合した専用ウォレット「マンダイウォレット」を実現しました。これにより、単なるキャッシュレス化にとどまらない、LTV（顧客生涯価値）の向上と新しい顧客体験の提供を支援いたします。

■ 導入企業様からのコメント

マンダイウォレットはWebブラウザから誰でも登録・利用可能

株式会社万代 代表取締役 倉橋 純一 様 「万代は、これまでリユース・アミューズメント・物販という3つのサービスを通してお客様にワクワクを提供してまいりました。今回導入する『マンダイウォレット』は、単なる決済手段ではなく、当社の掲げる『遊びと生活を分けない新しい消費体験』を実現するための重要なインフラです。 不用品を売って得た資金で、そのままシームレスにクレーンゲームを楽しんだり、日用品のお買い物をしたりと、『売って終わり』ではなく『次の楽しみ』や『日常の買い物』へ直結する体験を提供したいと考えておりました。この構想を実現するにあたり、柔軟な独自マネーの発行管理が可能なポケットチェンジ社の『Pokepay』は、まさに最適なプラットフォームでした。今後も両社で連携し、お客様にこれまでにない新しい循環型の店舗体験を届けてまいります」

■ 「Pokepay」が実現する「マンダイウォレット」の特長

当社プラットフォームの導入により、店舗とお客様の間に以下の画期的な体験を提供します。

1. リユース買取金のダイレクトチャージとポイント還元

お客様が持ち込んだ不用品の買取金額を、そのまま「マンダイウォレット」にチャージすることが可能です。さらに、指定金額をチャージした場合には10%分のボーナスポイントが付与されます（※キャンペーン時等の適用）。「不用品を売って終わり」ではなく、その資金でお買い物を楽しんだり、クレーンゲームで遊んだりといった「次への楽しみ」に直結する循環型のエコシステムを構築しています。

※リユース事業およびポイントキャンペーン等の運営は株式会社万代が行います。

2. アプリダウンロード不要で、その場ですぐに利用開始

スマートフォンの認証機能を活用することで、煩わしい専用アプリのダウンロードは不要です。初めてご来店いただいたお客様でも、その場ですぐに登録・利用を開始できるため、スムーズな導入体験を提供します。

3. クレーンゲームもQRコード決済でシームレスにプレイ

店内のクレーンゲーム等において、現金投入や硬貨への両替、専用端末の操作は一切不要です。スマートフォンからQRコードを読み込むだけで即座にプレイが可能となり、没入感を削ぐことのないアミューズメント体験を実現します。

4. 多様なチャージ手段への対応

現金の専用チャージ機からの入金に加え、クレジットカード決済や銀行口座からの引き落としなど、多様な手段で残高をチャージすることが可能です。

マンダイウォレットの使い方

マンダイウォレットの詳細はこちら(https://mandai-s.jp/mandai-wallet/)をご確認ください。

■ 今後の展望

ポケットチェンジは、DGFTとの強固な連携のもと、本サービスを通じて店舗独自の電子マネーを活用した利便性の高い顧客体験を提供してまいります。 また、「いつ・どこで・何に使われたか」といった購買データの一元管理による販促・マーケティング支援や、会員情報との連携強化など、事業者の収益最大化と店舗運営の効率化に寄与する機能拡充を推進してまいります。

■「Pokepay（ポケペイ）」について

事業者が自社オリジナルのデジタルバリュー（ハウスマネー・ポイント・電子お買物券・地域通貨など）を発行・管理・支払利用できるデジタルウォレットサービスです。小売店・飲食店・商業施設や自治体等へ提供しており、店舗や施設、コミュニティにおけるDX化、キャッシュレス化、集客・顧客エンゲージメントの向上をサポートしています。

■ 各社概要・お問い合わせ

【株式会社ポケットチェンジ】

代表者：代表取締役 青山 新・松居 健太

所在地：東京都港区芝4-3-5 3階

設立：2015年12月

事業内容：外貨を電子マネーに交換する端末「Pocket Change」事業、オリジナル電子マネー発行プラットフォーム「Pokepay」事業

【株式会社万代】

代表者：代表取締役 倉橋 純一

所在地：宮城県仙台市

事業内容：リユース・アミューズメント・物販を複合展開する店舗の運営

【株式会社DGフィナンシャルテクノロジー】

代表者：代表取締役社長CEO 踊 契三

所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 デジタルゲートビル

事業内容：決済情報処理サービス、収納代行サービス、送金サービス

【Pokepay導入に関するご相談】

自社独自の電子マネー・ポイント発行にご関心のある事業者様はお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ：https://pokepay.jp/ja/contact?source=enterprise

詳しいポケペイサービスに関してはこちら：https://pokepay.jp/ja/enterprise

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