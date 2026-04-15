西鉄バス北九州特別企画 あきよし号に続く第2弾！ 「最後のＢ高UA・9355号車ラストランツアー」 開催！
西日本鉄道株式会社■「最後のＢ高UA・9355号車ラストランツアー」詳細
行程
■ツアーに関するお申込み・お問い合わせ先・・西鉄旅行北九州支店
・申込期間
開催日
2026年5月31日(日)
参加人数
先着44名（小学生以上対象）
最少催行人数
25名
※催行決定！！
ツアー参加者には、別途ご連絡いたします。
料金
12,000円(税込) ※大人・子ども同一の金額です
行程
8:50 西鉄黒崎バスセンター集合
9:00 黒崎発
市内撮影スポット遊覧～都市高区間走行「RecordingCruise」～現役運転士座談会
17:30 蠣原駐車場（黒崎）解散
ツアーのポイント
1. 9355号車を一日堪能
2. 本ツアー限定の「方向幕キーホルダー（裏表）」を参加者全員へプレゼント！
※画像はイメージです
3. 特別な包装に包まれた「特製弁当」をご用意！
■ツアーに関するお申込み・お問い合わせ先・・西鉄旅行北九州支店
・申込期間
好評受付中 ～ 5月22日(金) 17:00
・申込方法
下記方法より、お申し込みください。※お申し込みは先着順です。
こちらからご予約ください
<電子メール>
ntc_kitakyushu@nnr-g.com
※メールに
１.ツアー名 ２.出発日 ３.参加者氏名（フリガナ）４.年齢 ５.性別 ６.郵便番号と住所 ７.携帯電話番号
をお申込み人数分ご入力ください。