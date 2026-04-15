西鉄バス北九州特別企画　あきよし号に続く第2弾！ 「最後のＢ高UA・9355号車ラストランツアー」　開催！

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西日本鉄道株式会社
■「最後のＢ高UA・9355号車ラストランツアー」詳細

開催日


2026年5月31日(日)



参加人数


先着44名（小学生以上対象）



最少催行人数


25名　


※催行決定！！


ツアー参加者には、別途ご連絡いたします。



料金


12,000円(税込)　※大人・子ども同一の金額です



行程　
8:50　 西鉄黒崎バスセンター集合



9:00　 黒崎発　



市内撮影スポット遊覧～都市高区間走行「RecordingCruise」～現役運転士座談会



17:30 蠣原駐車場（黒崎）解散




ツアーのポイント


1. 9355号車を一日堪能











2. 本ツアー限定の「方向幕キーホルダー（裏表）」を参加者全員へプレゼント！




※画像はイメージです






3. 特別な包装に包まれた「特製弁当」をご用意！



■ツアーに関するお申込み・お問い合わせ先・・西鉄旅行北九州支店
・申込期間

好評受付中 ～ 5月22日(金) 17:00　



・申込方法


下記方法より、お申し込みください。※お申し込みは先着順です。




　こちらからご予約ください







<電子メール>


ntc_kitakyushu@nnr-g.com


※メールに


　 １.ツアー名 ２.出発日 ３.参加者氏名（フリガナ）４.年齢 ５.性別 ６.郵便番号と住所 ７.携帯電話番号


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 をお申込み人数分ご入力ください。