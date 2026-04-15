グロービング株式会社　新経営体制発足のお知らせ　～新たな経営体制に向けて福田浩基が代表取締役社長兼CEOに就任予定～

グロービング株式会社

グロービング株式会社（本社：東京都港区、以下「当社」）は、2026年4月14日開催の取締役会において、取締役兼CSO上級執行役員であり、Boston Consulting GroupにてManaging Director & Partnerを務めた福田浩基が、2026年8月27日開催予定の第11期定時株主総会およびその後の取締役会を経て、代表取締役社長兼CEO上級執行役員に就任する予定であることを決議しました。なお、田中耕平は取締役兼CSO上級執行役員に就任予定です。

当社は、「Be a “Growth” Infrastructure」をPurposeに掲げ、戦略コンサルティングサービスの在り方を顧客基点で再定義しながら、コンサルティング事業とAI事業を両輪に、お客様の成長に伴走してきました。新たな経営体制のもと、この強みをさらに進化させ、社会や企業の成長基盤となる存在を目指してまいります。

直近の決算説明資料でお示ししているとおり、当社は、クライアント企業への「経営OS」の埋め込みを通じて、１.経営人財、２.意思決定AI、３.暗黙知PFを掛け合わせ、クライアント企業の事業成長を支えるモデルへの進化を進めています。26年5月期第3四半期では、AI関連売上比率は連結売上高の50％まで上昇しており、AIを中核とした事業基盤の高度化は着実に進展しています。今後も、AIを主軸に据えたサービス提供とプロダクト・PF開発を加速し、持続的かつ非連続的な成長の実現を目指してまいります。

当社では、パートナーシップ型経営の実現、次世代経営人材の継続的な育成、特定個人への経営依存を排した体制構築を目的に、代表取締役の輪番制を導入しています。本件はその一環であり、意思決定の分散、経営の柔軟性、継続性、ガバナンスの強化を図るものです。

新体制では、Boston Consulting GroupにてManaging Director & Partnerを務めた福田が代表取締役社長兼CEO上級執行役員として全社経営を担い、代表取締役副社長兼上級執行役員 中川和彦、創業者/Founderであり取締役／AI事業本部長の輪島総介、取締役兼CSO上級執行役員 田中耕平が、それぞれの専門性を生かしながら一体となって当社の次の成長を牽引してまいります。

「グロービングではこれまでGrowth infrastructureとなるべくJoint Initiativeや、AI戦略/実装の強みを培ってまいりました。昨今、特にAIを中心に経営を取り巻く環境は1週間/1か月単位で全く様相が変化する中で、今後弊社自身もより早くその強みを進化させ、『経営人財』『経営OS』の提供を通じ、お客様の事業成長と社会貢献に向けて新たな経営体制のもとで邁進いたします。」

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＜福田 浩基 略歴＞

東京大学法学部卒業後、2006年にBoston Consulting Groupに入社し、2021年にManaging Director & Partnerに就任。2024年2月、グロービング株式会社 取締役兼CSO上級執行役員に就任。University of Michigan経営学修士（MBA）修了。

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中川 和彦

「現場への深い入り込みとAIの実装力を掛け合わせ、事業変革の実行と価値創出をさらに加速してまいります。新体制のもとで、お客様の成果にこれまで以上にこだわり、社会や企業の成長基盤としての価値を高めてまいります。」

輪島 総介

「創業時から問い続けてきた『本当にクライアントの役に立つサービスとは何か』に、AIの力でさらに高い次元から挑みます。AI事業、プロダクト、PFの進化を通じて、グロービングならではの価値を一層拡張してまいります。」

田中 耕平

「新体制は、グロービングの次の成長ステージに向けた進化です。私は今後、経営戦略、グローバル戦略、M&A領域に一層注力し、中長期の成長機会の創出に取り組んでまいります。」

グロービング株式会社について

グロービングは、顧客基点でコンサルティングサービスの在り方を「再定義」し、顧客経営に「内なる外 / Joint Initiative※」として入り込み、事業インパクトの最大化を実現する新しいコンサルティングファームです。戦略ファームとして保有するCore Valueである「経営知」をAIプロダクトに実装し、Technologyの力をレバレッジすることで、世界中の企業にとって「なくてはならない存在」、すなわち「事業成長のインフラ＝Growth Infrastructure」になることを目指しています。

日本発祥の戦略コンサルティングファームとして、「動的平衡マネジメント」など日本流の経営方法論の体系化や、AIプロダクトを含めたグローバル展開を通じ、コンサルティング産業の「輸出産業化（デジタル赤字の解消を含む）」を実現すべく、日々進化を続けています。

※外部専門性を保持したコンサルタントが顧客内部に入り込み、クライアントとジョイントで変革やイニシアチブを成功に導くハンズオン型のアプローチ（当社独自）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93540/table/54_1_7166584cae7c0c2c5ccde9c034ed42e3.jpg?v=202604150851 ]

本件に関するお問い合わせ

≪グロービング株式会社≫

Email: info@globe-ing.com

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