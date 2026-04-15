JALと株式会社UMITO、資本業務提携を締結

日本航空株式会社

2026年4月15日

日本航空株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:鳥取 三津子、以下「JAL」)は、株式会社UMITO(本社:東京都千代田区、代表取締役:堀 鉄平、以下「UMITO」)と、魅力的なマイル特典の創出を目的として、4月7日(火)、資本業務提携契約を締結しました。



■資本業務提携の背景と概要

JALは、お客さまの日常生活やライフステージにおける多様なサービスを提供し、マイルを「ためる」「つかう」シーンを拡大する「JALマイルライフ」を推進しています。特に「マイルをつかう」領域において、新たなシーンの拡充に注力しており、これまでにない「非日常の特別な体験」をお客さまへお届けすることを目指しています。

一方、UMITOは「世界のどこでも自由に暮らす、新しい価値観」の実現に向け、海とともに過ごす別邸「UMITO」とサブスクリプション型「WITH SEA」を展開し、多様な滞在に答えるサービスを提供しています。

本提携により、JALはUMITOが持つ唯一無二の滞在価値をマイレージプログラムに取り込み、ご家族やご友人と過ごす贅沢なひとときをマイルで提供します。

JALは本提携を、資本を通じたマイル利用機会拡大の新たな一歩と位置づけ、これからも新しい挑戦を続けてまいります。多様で上質な体験の創出によって、お客さまにとってより魅力あるマイレージプログラムへと進化させてまいります。

■提携内容

2026年5月より以下のサービスを開始します。

1.【マイルをつかう】究極の宿泊体験

JALマイレージバンク (以下、「JMB」)会員を対象に日本各地に展開するUMITOの拠点をマイルで利用できるサービスを提供します。

多彩なブランドラインナップ:

ラグジュアリーなホテルや一棟貸しヴィラで「何もしない贅沢」を愉しむ「UMITO」ブランドから、海辺の暮らしに溶け込むように過ごす「WITH SEA」ブランドまで、幅広いマイル数でプランをご用意。

柔軟なスタイル:

全国の施設を、お客さまのニーズやマイル保有数に合わせて柔軟に選択可能です。



2.【マイルをためる】UMITOのシェア別荘(会員権)購入でマイルがたまる

UMITOの販売説明会に参加されたJMB会員を対象に、Web説明会で5,000マイル、対面の説明会参加で

10,000マイルがたまります。(*1)さらに、UMITOのシェア別荘(会員権)をご購入いただくと、基準価格(*2)1万円ごとに100マイルがたまります。(*3)

(*1)説明会参加資格には条件がございます。

(*2)基準価格...土地建物価格(税抜)およびライセンス料(税抜)

(*3)マイル数には上限がございます。



■資本業務提携を記念したキャンペーンを実施

JALとUMITOの資本業務提携を記念し、ハワイをはじめとしたUMITOの厳選施設をマイルでお楽しみいただけるキャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、抽選で15名様に、通常よりも特別な条件でご予約いただける宿泊特典をお届けします。 ためたマイルを最高の形でお使いいただける、JALとUMITOならではの「非日常の特別な体験」を、ぜひこの機会にご体感ください。

詳細につきましては、以下のWEBサイトをご覧ください。

https://umito.jp/jal-260415/



以上