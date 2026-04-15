AIとデータの連携による新たな価値創出と社会課題解決を推進する「一般社団法人xIPFコンソーシアム」を設立

富士通株式会社

富士通株式会社、ソフトバンク株式会社（以下、ソフトバンク）、東京大学大学院情報学環 越塚研究室、株式会社NTTデータグループ、日本電気株式会社、東日本高速道路株式会社、一般社団法人ウラノス・エコシステム推進センターおよび一般社団法人データ社会推進協議会は、企業や組織ごとに分散しているデータを共通の基盤で連携させる超分散コンピューティング基盤（xIPF：cross Integrated Platform）（注1）を活用して、AI（人工知能）とデータの連携による新たな価値の創出や社会課題の解決を推進する「一般社団法人xIPFコンソーシアム」（以下、「xIPFコンソーシアム」）を、2026年4月10日に設立しました。

「xIPFコンソーシアム」設立の背景

社会や産業を取り巻く課題が高度化・複雑化する中で、データを活用した高度な分析や予測を実現するAI技術への期待が高まっています。一方で、AI活用の前提となるデータや計算資源は地理的・組織的に分散しており、従来の中央集約型のデータ連携基盤では、データの柔軟な利活用や組織を横断した連携に限界があります。自治体や企業、個人の活動から日々生み出される膨大かつ多様なデータを、産業や組織の枠を超えて安全かつ適切に活用するためには、エッジからクラウドに至る分散環境で、AIとデータを柔軟に連携させることができる新たな社会基盤の整備が不可欠です。

「xIPF コンソーシアム」の概要

「xIPFコンソーシアム」は、超分散コンピューティング基盤と、企業や団体が持つAI基盤やLLM（大規模言語モデル）や、データスペース（注2）を連携させて、分散した環境下のAIとデータを安全かつ柔軟に連携させて活用できる社会基盤（AIスペース）の実現をめざします。これにより、日本の産業や社会が抱えるさまざまな課題の解決を後押しして、物流やモビリティ、エネルギー、まちづくりなどの幅広い分野でAIを活用した新たなサービスや価値の創出を推進します。また、取り組みの推進に当たり、産業界が主体となって行政・学術機関と連携し、異業種間のデータ連携を促進するとともに、国際的な動向を踏まえながら、日本発の先進的なモデルを国内外へ発信していきます。

「xIPFコンソーシアム」の代表理事である東京大学大学院 教授の越塚登は、次のように述べています。

「産業構造は現在、データドリブン社会へと不可逆的に変化しており、その実現においてAIが重要な役割を担うことは明らかです。こうした中、AIが機密性の高いデータやリアルタイムデータを安全に活用できる環境を整備することで、これまで解決が困難だった社会課題に対しても、新たな解決策を提示できると考えています。

xIPFコンソーシアムは、AIとデータの信頼性を確保した連携基盤の構築に取り組むとともに、産業横断での連携を推進します。また、多様なステークホルダーが参画して知見を結集することで、実社会で価値を創出するしくみの実装を加速させます。これにより、信頼性の高いデータ活用基盤の社会実装を推進し、社会課題の解決に貢献していきます。」

「xIPFコンソーシアム」の理事および参画企業

理事：

越塚 登（東京大学大学院 情報学環 教授）※代表

藤井 剛（富士通株式会社 本部長）

折原 大樹（ソフトバンク株式会社 次世代サービス基盤本部 本部長）

田中 秀彦（株式会社NTTデータグループ 本部長）

受川 裕（日本電気株式会社 Corporate Executive）

川崎 健史（東日本高速道路株式会社 部長） ※崎の本来の表記は「大」部分が「立」の「たつさき」

浦川 伸一（一般社団法人ウラノス・エコシステム推進センター 代表理事）

眞野 浩（一般社団法人データ社会推進協議会 専務理事）

参画企業（2026年4月時点、順不同）：

＜正会員＞

富士通株式会社

株式会社ウフル

SCSK株式会社

サイバートラスト株式会社

株式会社電通

PwCコンサルティング合同会社

ソフトバンク株式会社

株式会社NTTデータグループ

日本電気株式会社

東日本高速道路株式会社

＜準会員＞

沖電気工業株式会社

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社

東急不動産株式会社

株式会社長谷工総合研究所

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

LocationMind株式会社

＜賛助会員＞

宇宙サービスイノベーションラボ事業協同組合

一般社団法人ウラノス・エコシステム推進センター

一般社団法人共同通信社

国立研究開発法人産業技術総合研究所

情報経営イノベーション専門職大学 橋本 勝憲

一般社団法人データ社会推進協議会

一般社団法人電子情報技術産業協会

東京大学大学院 情報学環 越塚 登

設立記念式典について

「xIPFコンソーシアム」の設立記念式典を 2026年5月21日に開催します。詳細は公式サイトをご覧ください。

名称 ： AIスペース時代の幕開け ― 超分散コンピューティング環境が拓くAI・データ連携の新たな未来 ―

（主催：一般社団法人xIPFコンソーシアム、協賛：東京大学大学院情報学環越塚研究室）

日時 ： 2026年5月21日（木）午後1時30分～5時

会場 ： 東京大学伊藤謝恩ホール（オンライン配信あり）

参加費 ： 無料

参加方法： 会場での参加には事前登録が必要です

（申し込みはこちら）(https://form.qubo.jp/or2kjzkicc2u)

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

注1 xIPF：

xIPFは、ソフトバンクがNEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託事業として開発を進める超分散コンピューティング基盤です。NEDOが実施する「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／ポスト5G情報通信システムの開発（委託）／（f1）超分散コンピューティング技術の開発」の成果も活用すべく、研究開発に取り組んでいます。

詳細はこちらをご覧ください。(https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2023/20230323_02/)

注2 データスペース：

データスペースとは、企業や組織が持つデータを1カ所に集めて管理するのではなく、それぞれのデータをつなぎ、共通のルールに基づいて安全・信頼性を確保しながら相互に活用できるしくみを指します。

関連リンク

xIPF コンソーシアム公式サイト(https://xipf-consortium.org/)

本件に関するお問い合わせ

富士通株式会社

お問い合わせフォーム(https://contactline.jp.fujitsu.com/customform/csque04802/873532/)

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。