【先着30社完全無料】企業の活力を高める、健康増進はじめの一歩！ウェルネストライアル

公益社団法人東京青年会議所

公益社団法人東京青年会議所が主催するウェルネストライアルが始動いたします。

アクサ生命保険株式会社・大塚製薬株式会社・株式会社Wellmiraの強力バックアップにより、通常有料のサービスを先着30社に限り、すべて無償で提供します！

「健康増進」と言っても、何から始めればいいか分からない……そんな企業のご担当者様、ぜひ本企画にご参加ください！

🕒プロジェクトの流れ

- 知る：4/15(水)(対面) or 4/21(火)(オンライン)の説明会に参加- 動く：5月～7月の3ヶ月間、ウォーキング＆エクササイズを実践- 測る：トライアルの前後に健康習慣サーベイ(アクサ生命保険株式会社提供)を実施し、企業単位で個別に効果を分析・フィードバック- 繋がる：8/26(水)の座談会で、参加企業同士のノウハウを共有

💡参加のメリット

- 公的認定：「スポーツエールカンパニー」の申請要件をクリア！- 採用力UP：認定取得により企業のブランドイメージ向上、採用力強化につながる！- コスト0円：アプリ利用や分析サービスはすべて無料。- 小人数からOK：全社的でなくても、事業所単位・部署単位や有志のグループでの参加も大歓迎！「体は資本、人の縁は財産」。この機会をぜひ貴社の成長にお役立てください！

■事業概要

■お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/321_1_20bbe50c36cfc9b867b0ed14ce684375.jpg?v=202604150751 ]

公益社団法人東京青年会議所 共生政策室

担当：宇賀神 達也

kyosei2026@gmail.com

【公益社団法人東京青年会議所 事務局】

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町3丁目1 オームビル新館8F

TEL：03-6285-1515

HP：https://tokyo-jc.or.jp/

主催団体紹介

私たち公益社団法人東京青年会議所（略称「東京JC」以下本文中では、「東京青年会議所」と呼称）は1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は青年の仕事である」という志を同じにする青年達によって築き上げられました。

以来、東京青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。また東京青年会議所は、人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく、自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。

日本の青年会議所は活動の基本を「個人の修練」、「社会への奉仕」、「世界との友情」におき、会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。

青年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、４０歳をむかえ卒業した卒業生を含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。