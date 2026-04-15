ホームサーブ×関西電力 「はぴｅ暮らしサポート 電気設備修理パック」の提供開始について

ホームサーブ株式会社

ホームサーブ株式会社（代表取締役社長：得永 泰裕、以下「当社」）は、2025年12月16日に関西電力株式会社と業務提携契約を締結し、本日より、関西地域にお住まいのお客さまに向けた、ご家庭向け電気設備の定額制修理サービス「はぴｅ暮らしサポート 電気設備修理パック」（以下「本サービス」）の受付を開始いたします。

ホームサーブ株式会社 代表取締役社長 得永 泰裕（左） 関西電力株式会社 理事 ソリューション本部 副本部長(リビング営業部門統括) 吉武 公彦（右）

本サービスは、コンセントやブレーカー、宅内電気配線など、ご家庭の電気設備のトラブルに対して、受付から修理までをワンストップで提供する定額制の修理サービスです。

「手頃な利用料金（定額）」「電話1本で手配完了」「信頼できる修理業者」の3つの安心をお届けします。

本サービスの詳細については、プレスリリース添付資料および以下のホームページをご確認ください。

〇「はぴｅ暮らしサポート 電気設備修理パック（https://repair.kepco.jp/）」

当社は今後も、お客さまの日々の暮らしに寄り添い、ご家庭の設備・機器に関するサポートサービスを拡充することで、お客さまの安心で快適な暮らしの実現に貢献してまいります。

以上

【関連情報】

関西電力株式会社

「はぴｅ暮らしサポート 電気設備修理パック」の提供開始

（https://www.kepco.co.jp/corporate/notice/notice_pdf/20260415_1.pdf）

ホームサーブ株式会社について

[「日本サブスクリプションビジネス大賞2025」グランプリを受賞]

ホームサーブ株式会社が提供する『サブスク型お家の修理サービス』は、2025年12月3日、「日本サブスクリプションビジネス大賞2025」において、最優秀賞であるグランプリを受賞しました。

本サービスは、「はぴｅ暮らしサポート 電気設備修理パック」において採用されているサービスです。

本賞は、2025年における最も優れたサブスクリプションサービスを表彰するものであり、「お得」「悩み解決」「便利」「新規性」「成長性」「安全性」の6つの観点で高く評価されました。

関連リンク：『サブスク型お家の修理サービス』がサブスク大賞 2025 グランプリを受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000155550.html

[サブスク型お家の修理サービスについて]

ホームサーブ株式会社が提供する『サブスク型お家の修理サービス』は、日本初のサブスクリプション型住宅設備修理サービスです。

1ヵ月あたり590円（税込）※1から、電気設備・水まわり・ガス機器のトラブルに対し、24時間365日修理を受付けています。受付から修理までワンストップで提供し、追加費用なし※2で何度でも修理可能。

「お手頃な利用料」「お電話1本で手配完了」「信頼できる修理業者」という3つの安心をお届けします。

現在、契約件数は約38万件※3を突破し、顧客満足度は96.8％※4を記録。

地域の電力会社や郵便局との提携により全国へ展開し、安心と利便性を広げています。

[『サブスク型お家の修理サービス』を提供する背景]

日本では1970～1990年代建設の住宅が一斉に築30～50年を迎え、給排水設備の更新時期が集中的に到来しており、それに伴い設備故障リスクが飛躍的に増大しています。

（出典：国土交通省「令和6年度住宅経済関連データ」https://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-jutaku-2_tk_000002.html）

この他、人口高齢化率の上昇や高齢者世帯年収の低下による突発的な出費の回避ニーズ等により住宅設備修理の定額制サービスによる「安心の購入」需要が高まっています。

さらに、今年7月に消費者庁より、ホームページ上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水まわりトラブル対応業者に関する注意喚起がなされるなど、安心・安全に相談できるサービスが求められています。（出典：消費者庁「ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、 実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起」https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_250731_01.pdf）

[ホームサーブが目指す世界]

生活支援サービス（介護外サービス）の市場規模は近年拡大傾向にあります。

介護保険外サービスの市場規模は2025年に約33兆円になると試算されています。

（出典：経済産業省「経済産業省におけるヘルスケア産業施策について」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/index.html）

一方で、今後ますます情報過多になる時代に、「適正価格」で、「安心して」、「直ぐに」依頼できるサービスへのニーズは高まるものと予想しています。

ホームサーブはそのようなニーズに応えるための役割を担い最適なソリューションを提供し、人々のウェルビーイングを実現する「寄り添う型の日本最大のサービスプラットフォーマーとなること」を目指してまいります。

[ホームサーブ株式会社について]

ホームサーブは、三菱商事株式会社と世界10か国にサービスを提供している英国法人HomeServe 社とが、2019年2月に設立した合弁会社です。

定額制の住宅設備修理サービスを提供しており、以下の企業理念のもと、日本国内では8電力会社および日本郵政などとパートナーシップを結び、約38万※3件の契約と、お客様満足度96.8％※4の評価をいただいています。

定額のサービス利用料をお支払いいただくことで、ご自宅の生活インフラ（電気・水道・ガスを利用することを可能とする設備・備品）に故障トラブルが起きた際には、コールセンターへのお電話一本で、24時間365日、修理のご依頼を受付けています。

「暮らしの『困った』に、あたらしい答えを。」

私たちは、日々の生活で感じる「こうだったらいいのに」を形にし、社会の課題を解決しながら、私たち自身も成長する。これを「CSV（Creating Shared Value ＝ 共創価値）」と呼んでいます。そんな「誰もが嬉しい」サービスを生み出すことで、みなさまの暮らしに寄り添い、なくてはならない存在になりたいと考えます。

「Life as a Service」の実現

私たちは、培ってきた住宅設備修理サービスの経験を基盤に、マーケティング、顧客サポート、品質管理、商品開発における専門知識を結集し、「Life as a Service」というミッションを掲げています。信頼できるパートナー企業との協働を通じて、住まいと暮らしを取り巻く多様な課題に対する包括的なソリューションを提供し、お客さま一人ひとりの理想的な暮らしの実現をサポートします。住まいの安心から始まり、生活のあらゆる側面での快適さと安心を追求する、新しい形のライフスタイルサポートサービスです。

※1 電気設備修理サービス エコノミープランの一括払7,080円を12か月で割った1か月あたりの金額。

※2 サービス対象範囲における修理1回あたりの上限金額はプランにより異なり、超過分の費用はお客さまのご負担となります。

※3 2026年3月末時点

※4 2023年7月～2024年6月自社サービス利用者調べ（全国3,539人から無作為抽出による）

〈会社の概要〉

会社名：ホームサーブ株式会社（https://www.homeserve.co.jp/）

本店所在地：東京都中央区日本橋室町一丁目2番6号

代表者：代表取締役社長 得永 泰裕

事業概要：生活インフラに関する修繕サービスおよび付帯関連事業 等

[本件に関するお問合せ]

ホームサーブ株式会社 広報担当：真鍋・丸田

Email：pr@homeserve.co.jp