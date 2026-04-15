滋賀の未来を「水」から描く。総合建設業SAWAMURA、「SHIGA FUTUREs THINKING WEEK 2026」に参画。地域の歴史と未来を紡ぐ「大溝・未来絵巻」を展示。

株式会社澤村

株式会社澤村（本社：滋賀県高島市、代表取締役社長：澤村幸一郎、以下「SAWAMURA」）は、地域と企業の未来を繋ぐ共創コレクティブ「DAS LAB」が主催するイベント「SHIGA FUTURE THINKING WEEK 2026（以下、「SFTW」）」に参画いたします。

本イベントは、2026年4月18日(土)から26日(日)までの9日間、滋賀県彦根市の旧滋賀銀行彦根支店にて開催され、当社は、高島市勝野エリア（通称：大溝）を舞台として「FUTUREs CHALLENGE 高島」における展示に参加。地域の語り部から紐解いた歴史と、住民との対話から生まれた未来像を1つの物語として可視化した「未来絵巻」を展示し、地域と共に歩む未来を提案します。

■「SHIGA FUTUREs THINKING WEEK 2026」について

SFTWは、滋賀県各地で展開されている「ありたい未来」を形にするための実践事例を、展示やトークセッションを通じて共有・発信するプラットフォームです。昨年に初開催を迎え、子どもから高齢者まで世代を超えて“未来を考え、自ら行動できる人”を育む「未来教育の場」となることを目的に、年に一度の開催を目指しています。

SFTW2026のキュレーションテーマは、昨年同様『ウォーター・セントリック 滋賀の未来を、「水を中心に考える」』。

広大な古代湖・琵琶湖と共に歩み、その恵みを受け継いできた滋賀県では、古来より「水を守ること」への高い意識が根付いています。

本展では、持続可能な社会を模索するうえで、これまでの人間中心（ヒューマン・セントリック）の視点をあえて問い直し、「水を守ることを中心にあらゆる営みを再定義する」ことに挑戦するため、多様な展示やワークショップ、トークセッションを通じて紐解いていきます。

■ SAWAMURAの出展内容：対話から生まれる「未来の絵巻」

１.未来絵巻の展示

当社は、地元・大溝地区（おおみぞ）をテーマに、地域の語り部による様々な歴史、文化、エピソードをグラフィックレコーディングを用いてデータ化し、テクノロジーを活用した未来絵巻を制作。単なる歴史の紹介に留まらず、住民が描く「ありたい未来」を物語として提示することで、来場者が地域に新たな興味と大きな可能性を感じるきっかけを創出します。

２.「未来のまちづくり」がテーマのトークセッション

イベント初日のオープニングとして当社代表の澤村と、地元大溝の歴史・環境保全を担うまちづくり団体「大溝の水辺景観まちづくり協議会」の方とのトークセッションを実施。それぞれの立場から、未来に向けたまちのあり方を探ります。

■ 今後の展開：高島から世界、そして2027年築城450周年へ

SFTW終了後は、展示内容を当社運営の共創拠点「Rin Takashima」や大溝のまちづくり団体が管理する「大溝陣屋 総門」などへ持ち込み、住民との対話のきっかけとしても活用。

本イベントでの展示を皮切りに、SAWAMURAは以下のようなロードマップを描いています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54116/table/62_1_9d835ad34c742eab599cfa81cdbeea9c.jpg?v=202604150851 ]

これらの取り組みを通じて、現在計画中の滞在型民泊事業など、地域の価値を活かした新規事業への接続を図ってまいります。

■ イベント開催概要

名 称： SHIGA FUTUREs THINKING WEEK 2026（SFTW2026）

会 期： 2026年4月18日（土）～4月26日（日） 10:00～18:00（18日のみ17:30まで）

会 場： 旧滋賀銀行 彦根支店（滋賀県彦根市銀座町3-3）

主 催： DAS LAB/トヨタ・コニック株式会社

協 力：Ars Electronica Futurelab

特別協力：山甚建設株式会社

後 援：滋賀県 / 彦根市 / 彦根市教育委員会 / 彦根商工会議所

詳 細：イベントの詳細は、以下公式サイトよりご確認ください。

（公式サイト：https://daslab.jp/sftw/2026/）

■SAWAMURAのまちづくり

当社では、建設の枠を超えたコミュニティ創出により地域の関係人口を最大化し、持続可能な地方都市の構築を目指しています。その実現のために、およそ2000名が来場する「SAWAMURAマルシェ」の主催や、地域住民が運営する「大溝まちづくりマルシェ」の立ち上げを支援。行政や企業、大学との産学官連携を通じ、歴史資産を活かした体験型プロジェクトを推進しています。今後はこのスキームをエリアへ展開し、地域全体のブランド価値向上を牽引してまいります。

会社概要：株式会社澤村

滋賀・京都・福井エリアを中心に、注文住宅・リフォームからオフィス・工場・店舗・公共施設の建築、土木にいたるまで、ワンストップで課題を解決する総合建設会社。年間約60万人が訪れる観光名所「びわ湖テラス」の施工も手がけた。地域マルシェの開催など地方活性化のきっかけづくりにも取り組む。本社所在地が人口4万6千人足らず、労働人口の流出が課題となる高島市で、ブランディングを機に6年で社員数・売上を約2倍、27卒採用エントリー数672名(2026年4月時点)へと成長させた。「ゆたかな働き方・暮らし方ができる社会をつくる」ことをパーパスに掲げている。

会社名：株式会社澤村

代表者：澤村 幸一郎

本社 ：滋賀県高島市勝野1108番地3

業種 ：総合建設業

創業 ：1950年

資本金（グループ全体）：50,000,000円

従業員（グループ全体）：194名 ※2026年4月時点

HP ： https://www.sawamura-shiga.co.jp/

主要なサービス：住環境事業（注文住宅、リフォーム・リノベーション、外構、不動産）、ソリューション事業（オフィス・工場・店舗・倉庫・介護施設・医院などの新築・改修、資産活用、土木）