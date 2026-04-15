スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜ログインでもらえる魔晶石100個は4/22(水)まで！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/4/15(水)に「ジョブ別 黄泉ノ冥馬確率アップガチャ」の販売、および「ルイン大決戦」の開催を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「ワンパンマン」コラボは4/22(水)まで！

ストーリークエストを進め、限定武器アバター「キングエンジン」などコラボだけの報酬をゲットしよう！

さらにコラボ開催を記念して、ログインで魔晶石100個プレゼント！

ぜひログレス王国に遊びに来てくださいね！

[コラボクエスト 期間] 2026/4/21(火)23:59まで

[魔晶石100個プレゼント 期間] 2026/4/22(水)メンテナンスまで

■ヒーローの力を見よ！「コラボ限定武器ガチャ」販売中！

「ワンパンマン」のキャラクターをモチーフとした、覇剣「サイタマ」 / 霊刀「ジェノス」 / 古代機「戦慄のタツマキ」を手に入れよう！

作中の演出をイメージしたスキル演出は必見！

同武器がラインナップした「1日1回無料ガチャ」も実施しているこの機会をお見逃しなく！

[コラボ限定武器ガチャ 期間] 2026/4/22(水)10:59まで

[1日1回無料ガチャ 期間] 2026/4/21(火)23:59まで

コラボ特設サイトはこちら

https://sp.mmo-logres.com/event/2604-onepunchman-collabo/

■「ジョブ別 黄泉ノ冥馬確率アップガチャ」販売中！

使うたび強くなる効果は、装備している覚醒スキルの数が多いほど使い始めが強力に！

ドロップ率アップ効果や、マナ未強化時の追撃にも注目です。

デスペラード/剣姫/古代機鋼兵/リーフのジョブ別ガチャで、期間限定武器を手に入れろ！

[期間] 2026/4/22(水)10:59まで

■「ルイン大決戦」開催中！

「破滅の冥光」などのシックスセンスや、「鎖鋸の鋼片」を手に入れよう！

マナがたまる効果を持つシックスセンス「スピリチュアルエレガンテ」なども要チェック★

[期間] 2026/4/27(月)23:59まで

■「混沌の戦域～エテルノ砂漠～」開催中！

15分の制限時間内に「オーダーポイント(OP)」を獲得して納品アイテムを集め、「クランコイン」を手に入れよう！

ノポガチャ報酬には、「ゴールドキノポ」等のエンブレムもラインナップ！

[期間] 2026/4/27(月)23:59まで

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925(https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925)

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres)

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings(https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings)

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/(https://sp.mmo-logres.com/)

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.