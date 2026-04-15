【PFUブルーキャッツ石川かほく】日本代表選出のお知らせ

PFUライフエージェンシー株式会社

いつもPFUブルーキャッツ石川かほくを応援していただき、誠にありがとうございます。

この度、川添 美優選手・松井 珠己選手・バルデス・メリーサ選手が日本代表に選出されましたのでお知らせいたします。

https://www.jva.or.jp/topics/20260415-1/

なお、バルデス選手は「練習生」としての招集となります。

詳しくはこちら：https://www.jva.or.jp/topics/20260415-2/

川添選手 コメント

いつも沢山のご声援ありがとうございます。

このような機会を無駄にすることなく、自分自身の成長にも繋げられるように頑張ります。

引き続き応援の程よろしくお願いします。

https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=tl0z88j1k1(https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=tl0z88j1k1)

松井選手 コメント

日頃よりたくさんのご支援・ご声援をありがとうございます。

支えてくださる方々に感謝の気持ちを持ってバレーボールに取り組んでいきます。

引き続き応援よろしくお願いします。

https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=rlx1c029ud(https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=rlx1c029ud)

バルデス選手 コメント

いつも応援いただきありがとうございます。

練習生として選出していただいたので、もっと成長できるよう頑張ります。

引き続き応援よろしくお願いいたします。

https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=nvtzcuv-o(https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=nvtzcuv-o)



川添選手・松井選手・バルデス選手の日本代表としての活躍にも、ぜひご注目ください。

PFUブルーキャッツ石川かほく

石川県かほく市をホームタウンとし、2024年10月開幕、世界最高峰を目指す「大同生命SV.LEAGUE」で活動する女子バレーボールチーム。2023年4月に事業会社化し、日本一、アジア一、世界一と高みを見据える。すべての皆様へ熱狂と感動という想像以上の日常を届け、より愛されるチームを目指す。

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