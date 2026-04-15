【PFUブルーキャッツ石川かほく】日本代表選出のお知らせ
いつもPFUブルーキャッツ石川かほくを応援していただき、誠にありがとうございます。
この度、川添 美優選手・松井 珠己選手・バルデス・メリーサ選手が日本代表に選出されましたのでお知らせいたします。
https://www.jva.or.jp/topics/20260415-1/
なお、バルデス選手は「練習生」としての招集となります。
詳しくはこちら：https://www.jva.or.jp/topics/20260415-2/
川添選手 コメント
いつも沢山のご声援ありがとうございます。
このような機会を無駄にすることなく、自分自身の成長にも繋げられるように頑張ります。
引き続き応援の程よろしくお願いします。
https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=tl0z88j1k1(https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=tl0z88j1k1)
松井選手 コメント
日頃よりたくさんのご支援・ご声援をありがとうございます。
支えてくださる方々に感謝の気持ちを持ってバレーボールに取り組んでいきます。
引き続き応援よろしくお願いします。
https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=rlx1c029ud(https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=rlx1c029ud)
バルデス選手 コメント
いつも応援いただきありがとうございます。
練習生として選出していただいたので、もっと成長できるよう頑張ります。
引き続き応援よろしくお願いいたします。
https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=nvtzcuv-o(https://pfu-bluecats.com/player-staff-info-detail?type=player&id=nvtzcuv-o)
川添選手・松井選手・バルデス選手の日本代表としての活躍にも、ぜひご注目ください。
PFUブルーキャッツ石川かほく
石川県かほく市をホームタウンとし、2024年10月開幕、世界最高峰を目指す「大同生命SV.LEAGUE」で活動する女子バレーボールチーム。2023年4月に事業会社化し、日本一、アジア一、世界一と高みを見据える。すべての皆様へ熱狂と感動という想像以上の日常を届け、より愛されるチームを目指す。
公式ウェブサイト：https://pfu-bluecats.com
公式X：https://x.com/PFUBlueCats
公式Instagram：https://www.instagram.com/pfu_bluecats
公式Facebook：https://www.facebook.com/pfu.bluecats
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCPVEhL5g4GYNFCVfCdwtpmw
オフィシャルオンラインストア：https://store.pfu-bluecats.com