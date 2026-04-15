半世紀以上市民と共に歩んできた 別府の「生活商店街」『べっぷ駅市場』を未来に繋ぐプロジェクト

九州旅客鉄道株式会社

JR九州ビルマネジメント株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長執行役員：古賀 大貴）が推進しております『べっぷ駅市場』リニューアルプロジェクトについて、2025年秋より先行オープンしておりましたI期エリアに加え、II期エリアに新たな５店舗を迎え、５月１日に全てのエリアが開業し合計で20店舗が開業することをお知らせいたします。

■５月１日いよいよ全エリアオープン！

今回開業するII期エリアは、別府駅東口から南に徒歩1分の場所に位置し、『べっぷ駅市場』の新たな入り口となります。

また、本通りの南側には、高架下イベントスペースもオープンいたします。

■II期エリア新規出店店舗のご紹介

『べっぷ駅市場』の新たな入口高架下イベントスペース

【entrance cafe FIKA】クレープ・ドリンク・立ち飲み/11:00～21:00/不定休/@ENTRANCECAFE.FIKA

お酒とスイーツを掛け合わせたお店「entrance cafe FIKA (エントランスカフェ フィーカ)」。

クレープや地獄蒸しで仕上げたテリーヌ、お酒や甘酒を使ったジェラートなど、別府素材を活かした一品が並ぶ。世代を問わず、お酒との新しい出会いを楽しめる“新しい日常の入り口”となる場所です。

【ごほうびソーダ】炭酸ジュース/11:00～18:00/定休日なし/@GOHOUBI_SODA

大分県産の果実を使った炭酸飲料などを手がける「極東クリエイト」による「ごほうびソーダ」。

できたての一杯は、弾ける炭酸とフレッシュな香りが格別。新感覚な炭酸体験をぜひお試しください。

【オロチと柊 べっぷ駅市場店】居酒屋/13:00～22:00(Lo21:30)/不定休

地元も観光客も楽しめる居酒屋「オロチと柊」。

地元食材を使った美しい料理が並び、器や空間にもこだわる。五感で味わうライブ感も魅力で、新しい居酒屋体験が楽しめる。日常にも特別な日にもぜひ訪れて欲しいお店です。

【自家製平打ち麺 うどん蒼志】うどん専門店/11:00～22:00(Lo21:30)/1月1日のみ定休/@UDON_SOUSI

幅広い世代に親しんでもらいたいと生まれた「うどん蒼志(そうし)」。

注文後麺を切り出し約5分で茹で上げる平打ちの“できたてうどん”と揚げたての“天ぷら”が自慢。夜にはちょい飲みも楽しめる、日常に寄り添う新定番のうどん屋です。

【豊後酒場 べっぷ駅市場店】焼き鳥居酒屋・海鮮料理/11:00～23:00(Loフード22:00/ドリンク22:30)/定休日なし

地元で愛される大衆酒場「豊後酒場」。焼き鳥や刺身、寿司、おでんなど豊富なメニュー数と、常連の声から生まれるメニューもある、個性が魅力。気軽でリーズナブルに楽しめる、別府の日常に寄り添う賑やかな酒場です。

■I期エリアにも新店がオープン！

【フジヨシ醬油】醬油・調味料/10:00～16:00/水曜定休日/@KATOREA_FUJIYOSHISHOYU

３月23日より営業中

創業70余年、地元に寄り添い変わらぬ味を守り続ける「フジヨシ醤油」。

看板商品の「カトレア醤油」をはじめ、多彩な味が揃う店頭で、お気に入りの商品をぜひ見つけてください。

【相 ～そお～】冷麺・辛麺/営業時間等未定/@REIMENSO_

2026年夏開業予定

焼肉店「元相」が手がける「相」では、こだわりの出汁と麺を用いた冷麺や辛麺を提供。

麺以外にも、肉入り巻きずしや大分名物のとり天も揃う。焼肉屋のルーツを感じるその味をぜひご体験ください。

■開業イベント情報

II期エリア開業に先駆けて、４月28日・29日にプレオープンを行います。店舗により完全予約制及び整理券配布がございますのでご注意ください。詳細は、公式WEBサイト及びInstagramにてご確認ください。

- 【プレオープン】

日 時：４月28日(火)・29日(水祝) ※４月30日(木)は休業

各日［昼の部］11:00～14:00 ［夜の部］17:00～20:00

対象店舗：「entrance cafe FIKA」「ごほうびソーダ」「オロチと柊」「うどん蒼志」「豊後酒場」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1179_1_41c0a8f2bac07864b2ab6046b37c0bb9.jpg?v=202604150751 ]

※各店舗売り切れ次第終了となりますのであらかじめご了承ください

- 【オープニングイベント】

日 時：５月１日(金) 開業式典 10:30～

日 時：５月１日(金) 施設オープン 11:00～

会 場：「べっぷ駅市場」新通り入り口

- 【ふるまいキャンペーン】

開催期間：５月１日(金)～５月３日(日)

※交換会場は各日10:00～18:00、5/1のみ11:00～18:00

内 容：「べっぷ駅市場」にて税込3,000円以上お買上げの方に先着でオリジナル商品プレゼント

※1店舗1会計税込1,000円毎に交換補助券お渡し、補助券３枚で商品1つと交換可能

※なくなり次第終了

地元大分別府の魅力が詰まった『べっぷ駅市場』をこの機会にぜひご体感ください！

皆さまのご来館を心よりお待ちしております。

■施設マップ

〈べっぷ駅市場 公式WEBサイト〉

https://www.jrkbm.co.jp/beppuekiichiba/

〈べっぷ駅市場 公式Instagram〉

［協力会社］

基本計画・設計監修 株式会社ブルースタジオ

設計 株式会社交建設計

施工 株式会社和田組