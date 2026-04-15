【庭のホテル 東京】江戸の粋を味わう、落語と美食の夕べ「味わう落語会」を5月16日に実施

野村不動産ホールディングス株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/923_1_6a99c38d9441147ca305982335bdb289.jpg?v=202604150851 ]

野村不動産ホテルズ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：平石浩介、以下「当社」）が運営する「庭のホテル 東京（以下「庭のホテル」）」は、2026年５月16日（土）に、落語とその演目の世界観を映し出す季節感あふれる会席料理を一度に楽しめるイベント「味わう落語会」を開催いたします。

庭のホテルでは、新旧の日本文化を楽しく学ぶイベント「三崎町サロン」を、2009年の開業当初より実施しております。「味わう落語会」は、落語と食を一緒にお楽しみいただく人気シリーズで、今回で第10回目の開催となります。

江戸時代から庶民に親しまれてきた落語には、食にまつわる数多くの噺が登場します。本イベントでは、落語を通して江戸の豊かな食文化や、当時の人々の暮らし、人情に触れていただきます。演目は当日のお楽しみです。落語をご鑑賞いただいた後は、ホテル1階のレストラン「日本料理 縁（ゆくり）」に移動して、落語の演目に因んだ料理をお召し上がりいただきます。

噺家が蕎麦や日本酒を実に美味しそうに味わう姿に、思わず同じものを口にしたくなった―そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。そうした心の動きをかたちにしたのが本企画です。情趣あふれる落語の物語が料理として目の前に広がる、噺の世界観と季節の味覚が響き合う、贅沢な一夜をご堪能ください。

【イベント概要】 三崎町サロン「味わう落語会」 其の十

◎開催日 ： 2026年5月16日（土）

◎時間 ： 16:00～19:30（受付開始/開場15:30）

◎会場 ： 落語/ ファンクションルーム「燦（さん）」、食事/ 「日本料理 縁」

◎料金 ： 10,000円（落語鑑賞・お食事代、税・サービス料込）

◎定員 ： 28名 ※定員になり次第〆切

◎ご予約 ： Table Check(https://www.tablecheck.com/shops/hotelniwa-yukuri/reserve?menu_items=69d610d%20ae411e1979d53d20f) ※下記電話番号からもご予約可能です。

◎お問い合わせ： レストラン予約 TEL：03-3295-4321（月～土11:00‐18:00 ）

【日本料理 縁】【料理イメージ】

◎演者について

落語家/ 桂 文雀（かつら ぶんじゃく）

「ネタのデパート」と言われるほど持ちネタが豊富。

古典落語を大切にしながら、独自の解釈を盛り込み、

古くて新しい世界観を展開する話芸に多くの支持を

集めている。

1996年 春風亭小朝に入門

2000年 桂文生門下に移籍

2006年 北とぴあ若手落語家選手権奨励賞 受賞

2009年 若手落語家コンペディション優勝

2010年 真打昇進。「桂文雀」と改名

2015年 第70 回文化庁芸術祭新人賞 受賞

【ご参考】 庭のホテルのレストランイベント例

■ 「五感で巡る美食の旅」 （日本料理 縁）

日本各地の"味と文化"を旅するように楽しむ季節イベント

https://www.hotelniwa.jp/stay/event/detail/000242.html

■「On the Walnut」 （ダイニング 流）

生演奏が奏でる上質なひとときとともに、お食事をゆったりとご堪能いただける、

ミュージックチャージ無料のイベント

https://www.hotelniwa.jp/stay/event/detail/000247.html

「庭のホテル 東京」について

東京・神田三崎町で、1935年創業の日本旅館から発展してきた歴史を持つ庭のホテル 東京。「こころに、庭を。」をブランドコンセプトに、都市に構えるホテルだからこそ、ホテル全体がまるで「庭」のような存在として、その土地で大切に育まれてきた文化や四季折々の自然に触れ、訪れる方の心に余白が生まれる時間や体験をご提供します。

【正式名称】 庭のホテル 東京

【総支配人】 大川 和哉

【開業日】 2009年 5月18日

【所在地】 東京都千代田区神田三崎町1-1-16

【TEL】 03-3293-0028（代表）

【総客室数】 229室

【レストラン】 ダイニング 流（りゅう）

日本料理 縁（ゆくり）

【公式サイト】 https://www.hotelniwa.jp/

「野村不動産ホテルズ」について

野村不動産ホテルズ株式会社（https://www.nomura-hotels.co.jp/）は、「NOHGA HOTEL」と「庭のホテル」の2つのブランドを運営しています。「NOHGA HOTEL」（https://www.nohgahotel.com/）は、「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに、『音楽・アート・食』を軸とした体験価値を、客室内外で提供しているライフスタイルホテルブランドで、上野・秋葉原・京都清水の3施設を展開。 「庭のホテル 東京」（https://www.hotelniwa.jp/）は、1935年創業の日本旅館をルーツに持ち、「こころに、庭を。」をコンセプトに自然と調和した静寂と余白を感じる空間設計や、和の美意識を取り入れたサービスを提供。

[ 採用情報 ]

野村不動産ホテルズでは、2027年夏に開業予定の「ノーガホテル 新宿御苑 東京（仮称）」をはじめとする事業拡大に伴い、”ここにしかない体験”を共につくり、ゲストにお届けする人材を募集しています。

詳細は、当社採用サイトをご覧ください。

https://www.nomura-hotels.co.jp/recruit/