富士急ハイランド、ふるさと納税の旅行返礼品「ふるなびトラベル」が利用可能に

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp ）は、旅行返礼品「ふるなびトラベル」（ https://tp.furunavi.jp ）において、株式会社富士急ハイランド（本社：山梨県富士吉田市、取締役社長：上原 厚）が運営する「富士急ハイランド」でのポイント利用受付を2026年4月1日より開始したことを発表しました。これにより、「ワンデイパス」の購入に、ふるなびトラベルポイントが有効期限なく利用可能となります。

■旅行体験型ふるさと納税「ふるなびトラベル」とは

「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税の寄附で得たふるなびトラベルポイントを、提携店（ホテル・飲食店・アクティビティ施設など）でのお支払いに無期限で利用できるサービスです。

・ポイントの仕組み：1ポイント＝1円として利用可能。

・寄附金額の自由設定：10,000円から100円単位で寄附金額を設定可能。寄附完了後、ポイントは即時にアカウントへ付与されます。

・無期限利用＆積み立て可能：有効期限がなく、いつでも利用可能。これが高評価を受けています。

■「富士急ハイランド」のご紹介

富士急ハイランドは、富士の裾野にあるアミューズメントパークです。

園内には40機種近くのアトラクションがあり、世界最大級の絶叫アトラクションも多く備え、富士山を眺めながら多彩な遊戯施設を楽しむことができます。

園内には日本で唯一のきかんしゃトーマスの屋外型テーマパーク「トーマスランド」や、世界初のフランス生まれの人気絵本のキャラクター「リサとガスパール」のテーマパーク「リサとガスパール タウン」も併設。小さなお子様から大人まで、老若男女を問わず、目的に合わせてお楽しみいただけます。

【詳細はこちら】

https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=14130

■富士急ハイランド 施設概要

施設名 ： 富士急ハイランド

所在地 ： 山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

アクセス：

・中央自動車道「河口湖IC」すぐ

・東名高速「御殿場IC」から東富士五湖道路経由で30分

・富士急行線「富士急ハイランド駅」すぐ（JR「大月駅」で富士急行線へ乗り換え）

■ふるなびトラベルポイントが利用可能なチケット

・ワンデイパス

「アトラクション乗り放題」の1日券です。

“キング・オブ・コースター”「FUJIYAMA」、「高飛車」、「ええじゃないか」、「ZOKKON」、『進撃の巨人』の大迫力ライドアトラクションなどの人気絶叫アトラクションの他、「トーマスランド」、「リサとガスパール タウン」なども楽しめます。

大人気忍者アニメ「NARUTO－ナルト－」と「BORUTO－ボルト－ NARUTO NEXT GENERATIONS」のテーマエリア「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」も併設。

※一部利用できないアトラクションがございますのでご注意ください。

※ふるなびトラベルポイントのご利用場所、ご利用条件はふるなびトラベルの掲載ページをご確認ください。

■【ふるなびトラベル】お申込み窓口（山梨県富士吉田市）

「富士急ハイランド」で使えるふるなびトラベルポイントのお申込みはこちら

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=30832

■ふるなびトラベルポイント概要

【有効期限】無期限

【ポイント付与率】寄附金額の30％

【ポイント価値】1ポイント=1円

【提携施設数】約10,800施設

【利用できる自治体】139自治体

北海道札幌市・東京都千代田区・神奈川県箱根町・京都府京都市・大阪府大阪市・兵庫県（県庁）・福岡県福岡市・沖縄県那覇市等

※本案内は、2026年4月15日現在のものです。

※地場産品以外の商品、サービスへのお支払いにはご利用いただけません。

【全国のトラベルポイント返礼品一覧】https://bit.ly/3DDgTZS■株式会社富士急ハイランドのご紹介

【株式会社富士急ハイランド 会社概要】

社名 ：株式会社富士急ハイランド

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

代表者：取締役社長 上原 厚

設立 ：1964年6月1日

URL ：https://www.fujiq.jp/

■株式会社アイモバイルのご紹介

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

■本リリースに関するお問合せ

株式会社アイモバイル

事業企画本部 トラベル事業部

Mail： support@furunavi.jp