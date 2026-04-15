ブロードマインド、日立保険サービスへの多層的金融教育支援を開始

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」というパーパスのもと、ライフプラン実現を支援する金融サービスを開発・提供するブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤清、証券コード：7343）は、株式会社日立保険サービス（本社：東京都台東区、取締役社長：鈴木庄一朗）に対し、金融教育支援を提供いたします。

今回の取り組みでは、顧客企業従業員のファイナンシャル・ウェルビーイング推進から、FP担当者向けのスキルアップ支援、さらには個別FP相談の連携対応まで、多層的な金融教育支援体制を構築します。

■提供背景

老後資金・資産形成・社会保障など、個人が向き合うべき金融課題が多様化・複雑化する今日、企業における従業員へのファイナンシャル・ウェルビーイング支援の重要性が高まっています。一方で、体系的な金融教育の機会はいまだ十分に整備されているとは言えない状況です。

ブロードマインドは、「あるべき姿の金融」を社会に実装するというミッションのもと、企業・組織との連携を通じて従業員一人ひとりのライフプラン実現を支援してきました。今回の日立保険サービスとの連携は、ツール提供・教育・個別相談の連携対応を組み合わせた三層構造にて、金融教育支援の新たなモデルを実現するものです。

■ 支援内容

【1】 従業員向け：ファイナンシャル・ウェルビーイングの推進

日立保険サービスの役職員および顧客企業従業員を対象に、企業向け金融教育プログラム『ブロっこり』とライフプランシミュレーションツール『マネパスhandy』を提供します。

『ブロっこり』 https://biz-broccoli.jp/

企業従業員向けの金融教育プラットフォーム。日本の人事部「HRアワード2025」プロフェッショナル部門に入賞。オンライン動画での知識習得に加え、FPがチャットで伴走し、資産形成や収支管理の習慣化をサポートすることで、従業員のファイナンシャル・ウェルビーイングと企業の健康経営の実現を支援します。

『マネパスhandy』 https://www.moneypass.jp/handy

メールアドレス登録のみで完全無料で利用できるブラウザ型のライフプランシミュレーションツール。住まい・教育・転職などのライフイベントを自分で入力し、将来の収支を簡単に可視化・編集できる「人生のお金の羅針盤」です。

【2】 FP担当者向け：コンサルティングスキルの強化

日立保険サービスのFP担当者を対象に、コンサルティング支援ツール『マネパスwithFP』と、当社FPによる研修プログラムを提供します。

『マネパスwithFP』 https://withfp.moneypass.jp/

FP・金融事業者向けのクラウド型ライフプランニング支援ツール。家計・保険・投資・住宅ローンを網羅した精緻なシミュレーションと、顧客とのリアルタイムなライフプラン共有・共同編集が可能なプロ仕様のサービスです。

【3】 個別FP相談からの連携体制

『ブロっこり』や『マネパスhandy』の活用による顧客体験を通じて、日立保険サービスが提供する個別FP相談への関心を高めるとともに、より具体的な金融商品仲介のニーズが生じた際には、日立保険サービスFP担当者と連携してブロードマインドの『マネプロ』(https://www.moneypro.jp/)がIFAとして対応します。

今回の取り組みを一つの契機として、ブロードマインドは引き続き、さまざまな企業・団体とも連携しながら、従業員の金融リテラシー向上とファイナンシャル・ウェルビーイングの推進に貢献してまいります。

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。2002年の創業以来、特定の金融機関に属さない独立した立場から個人・法人のライフプラン実現をワンストップで支援しており、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

主力サービス『マネプロ』では、FP資格保有率100%（※1）の専門家が、保険・証券・住宅ローンといった幅広い選択肢から、約60社の提携先商品を横断的に組み合わせてご提案します。特定の金融機関に偏らない公平な立場で、納得のいくまで無料でご相談いただけます。累計相談実績20万件・顧客満足度98.9%(※2)を達成しており、業界内でもいち早く全国オンライン相談体制を構築しています。

企業従業員向けの金融教育プログラム『ブロっこり』は、日本の人事部「HRアワード2025」（後援：厚生労働省）プロフェッショナル部門に入賞しました。

これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



※1・※2 2025年6月時点

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◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

◆代表者：代表取締役社長 伊藤清

◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

◆設立：2002年1月

◆上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：7343）

◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業

（個人・法人向けFP相談サービス・ライフプランニング支援や、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）



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◆プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当：冨永・志村



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