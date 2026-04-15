【「最短3STEP予約」や「クーポン連動」で、より簡単・よりお得な旅へ】公式アプリが、Dormy hotels＆Resorts公式アプリにリニューアル

株式会社 共立メンテナンス

全国にビジネスホテル「ドーミーイン」や「共立リゾート」を運営する、株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村 幸治／本社：東京都千代田区）は、メンバーシッププログラム『Dormy's』において、既存の「Dormy's公式アプリ」を、ホテルの予約がより簡単、よりお得にお取りいただける「Dormy hotels＆Resorts公式アプリ」へ2026年4月15日(水)よりリニューアルいたしました。

「Dormy hotels＆Resorts公式アプリ」の詳細はこちら：

https://wwws.kyoritsumembers.com/info/application/(https://wwws.kyoritsumembers.com/info/application/?utm_source=202604151_release_prtimes_dormys&utm_medium=202604151_release_prtimes_dormys&utm_campaign=202604151_release_prtimes_dormys)

■Dormy hotels＆Resorts公式アプリのポイント

1.予約がより簡単に！「お気に入り登録」で最短3STEP予約

「いつものホテルを、もっと早く予約したい」というご要望にお応えしました。

よく行くホテルや行きたいホテルを事前に「お気に入り登録」＋「検索条件登録」しておくだけで、

最短3STEPでの予約が可能になります。

さらに、泊まりたいホテルが満室の時は、近隣のホテルを自動で表示(※)。

スムーズなご予約をサポートします。

※満室ホテルから半径15km圏内にある場合のみ

【予約までの3STEP】

１.お気に入りホテルを開き、期間を入力し空室検索

２.プラン・部屋タイプを選択

３.金額を確認、必須項目を入力し予約完了！

2.クーポンが「探しやすく、利用しやすく」

プランの選択時に、利用可能なクーポンを取得できるようになりました。

クーポンを使い忘れることなくご予約いただけます。

3.「快速チェックイン」で当日もスマート、ポイントも＋1％還元

公式アプリから「快速チェックイン」をご利用いただくことで、当日のフロント手続きがスムーズに。さらに、ホテル公式サイト、公式アプリ経由のご予約ならDormy'sポイントがさらに＋1％還元されます。※その他進呈条件あり

4.たまったポイントやステータスが「ひと目でわかる」

会員証機能により、現在のステータスや保有ポイント数がより見やすくなりました。

ランクアップまでの道のりが見えるようになり、上位ステータスならではの特典利用を目指して、次回のご宿泊をより一層お楽しみいただけます。

■アプリダウンロードはこちら

＜ドーミーインとは＞

寮事業のノウハウから続く我が家の寛ぎと快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプル に、“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿 野乃」 などを展開。国内 100棟、海外2棟、計 102棟展開。

https://dormy-hotels.com/dormyinn/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/?utm_source=202604151_release_prtimes_dormyinn&utm_medium=202604151_release_prtimes_dormyinn&utm_campaign=202604151_release_prtimes_dormyinn)

＜共立リゾートとは＞

共立メンテナンスの運営するリゾートホテル事業。絶景を愉しむ「ラビスタ」シリーズやペットとの滞在を愉しむ「ルシアン」シリーズ、個性豊かな「和の湯宿」など、上質でありながら肩の凝らないおもてなしが味わえるリゾートホテル・癒しの湯宿。全国に43棟展開。

https://dormy-hotels.com/resort/(https://dormy-hotels.com/resort?utm_source=202604151_release_prtimes_resort&utm_medium=202604151_release_prtimes_resort&utm_campaign=202604151_release_prtimes_resort)

＜共立メンテナンスとは＞

共立メンテナンスは1979 年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。今後も食・住・癒のサービスを通して社会の発展に貢献してまいります。

https://www.kyoritsugroup.co.jp(https://www.kyoritsugroup.co.jp/?utm_source=202604151_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=202604151_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=202604151_release_prtimes_kyoritsu)

■「Dormy hotels＆Resorts公式アプリ」に関するお問い合わせ先

Dormy's運営事務局：https://www.kyoritsumembers.com/secure/contact/input

※お問い合わせにはDormy'sの会員登録・ログインが必要です。