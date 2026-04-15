「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！愛知県大府市内2店舗目！ FIT-EASY 大府共和店がグランドオープンしました 早期入会キャンペーン実施中

フィットイージー株式会社※FIT-EASY 大府共和店 外観フィットイージー株式会社（本社：岐阜市）が全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY 大府共和店」（愛知県大府市梶田町6丁目179-3）が2026年4月15日（水）にグランドオープンいたしました。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

FIT-EASY 大府共和店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

グランドオープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は入会金や事務手数料、2026年5月までの月会費が無料となります。

FIT-EASY 大府共和店は、初心者から上級者まで満足いただけるトレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフやサウナ（男性：大型サウナ/女性：個室サウナ・水風呂あり）、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、セルフホワイトニング、骨盤底筋トレーニングマシン（女性専用）、ビートスリマー、マシンピラティス（女性専用）、ラウンジ、コワーキングスペースなど、多様なサービスを月会費のみでご利用いただけます。

■春のFIT-EASY FESTIVAL 実施中

「FIT-EASYアプリと、新しい自分に出会う春。」をキャンペーンテーマに「春のFIT-EASY FESTIVAL」を実施しております。

◆春のFIT-EASY FESTIVAL キャンペーン期間

キャンペーン期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

対象者：既存会員様、2026年5月31日までに入会された新規会員様

対象店舗：2026年5月31日までにグランドオープンした店舗

FIT-EASYアプリのダウンロードなど、一定の条件を満たした会員様を対象に、「Amazonギフトカード」や「Apple Watch SE3」、さらに2026年5月発売予定の「フィットイージーオリジナル ホエイプロテイン」「フィットイージーオリジナル デニムトートバッグ」などが当たる豪華キャンペーンを実施しております。（※画像はイメージです）

Amazonギフトカード（５万円分）Apple Watch SE3

Wチャンスで当たる！

F.E オリジナルホエイプロテイン（※味はお選びいただけません）F.E オリジナルデニムトートバッグ

また、キャンペーン期間中にご入会いただいた方を対象に、ギフトカードをプレゼントする「紹介キャンペーン」「ペア入会キャンペーン」も同時開催しております。

◆春のFIT-EASY FESTIVAL キャンペーン詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000825.000099487.html

◆アミューズメントサービスの融合が創り出す、新たなウェルビーイング体験

「FIT-EASY 大府共和店」では、単なるトレーニングにとどまらない、アミューズメントサービス同士の「掛け合わせ」による相乗効果を提案します。

最新・高品質のマシンを使ったトレーニングや天候を気にせず臨場感溢れるプレーが楽しめるシミュレーションゴルフや、インナーマッスルを効率よく鍛える「FIT-SHAPE」、座るだけで骨盤底筋をケアする「FIT-CHAIR」、ボディメイク効果や姿勢の改善が期待できる「FIT-PILATES」などのアミューズメントサービスを完備。

これらで活発に身体を動かした後は、サウナでの温熱効果や高濃度酸素ルームによる細胞レベルのケアを組み合わせることで、新陳代謝の向上と疲労回復を促進します 。この「運動×リカバリー×リフレッシュ」のサイクルが、理想のボディメイクやメンタルケアを同時に叶えます。

これに加え、AIヘルスケアオートメーションによる精密なデータ管理で、誰もが最短ルートで「なりたい自分」を実現できる環境を整えます。

FIT-EASYでの運動を起点に、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

▼「AI 顔認証システム」を導入し、安心安全を提供

入会時に登録した顔写真データを活用することで、専用キーやスマ ホなしで手ぶらでの入館が可能です。さらに、入会から 31日経過で全国の FIT-EASY 店舗をどこでも利用できるため、通勤途中や出張・ 旅行先でも気軽にご利用いただけます。

当店の多彩なアミューズメントサービスをご利用いただき、新たなウェルビーイング体験をお楽しみください。

◆FIT-EASY 大府共和店 概要

住所：愛知県大府市梶田町6丁目179-3

開業日：2026年4月15日（水）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-obukyowa/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_obukyowa/

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

- データに基づいた自動パーソナライズ：

独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。

- 「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：

アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

当社は、AIヘルスケアオートメーションによる精密なデータ管理により、誰もが最短ルートで「なりたい自分」を実現できる環境を整えます。

FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,357,449,180円

従業員数：238名 2025年10月31日現在

店舗数：264店舗 2026年4月15日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。