「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！埼玉県内5店舗目！入間郡三芳町初出店！FIT-EASY アクロスプラザ三芳店がグランドオープンしました 早期入会キャンペーン実施中

フィットイージー株式会社※FIT-EASY アクロスプラザ三芳店 外観フィットイージー株式会社（本社：岐阜市）が全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY アクロスプラザ三芳店」（埼玉県入間郡三芳町藤久保855-403 アクロスプラザ三芳 2F）が2026年4月15日（水）にグランドオープンいたしました。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

FIT-EASY アクロスプラザ三芳店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

グランドオープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は入会金や事務手数料、2026年5月までの月会費が無料となります。

FIT-EASY アクロスプラザ三芳店は、初心者から上級者まで満足いただけるトレーニングマシンはもちろん、天候を気にすることなく利用できるシミュレーションゴルフやサウナ（男性：大型サウナ/女性：個室サウナ）、対面レッスンも可能なバーチャルスタジオ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、セルフエステ（女性専用）、骨盤底筋トレーニングマシン、ビートスリマー、ラウンジ、コワーキングスペースなど、多様なサービスを月会費のみでご利用いただけます。

■春のFIT-EASY FESTIVAL 実施中

「FIT-EASYアプリと、新しい自分に出会う春。」をキャンペーンテーマに「春のFIT-EASY FESTIVAL」を実施しております。

◆春のFIT-EASY FESTIVAL キャンペーン期間

キャンペーン期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

対象者：既存会員様、2026年5月31日までに入会された新規会員様

対象店舗：2026年5月31日までにグランドオープンした店舗

FIT-EASYアプリのダウンロードなど、一定の条件を満たした会員様を対象に、「Amazonギフトカード」や「Apple Watch SE3」、さらに2026年5月発売予定の「フィットイージーオリジナル ホエイプロテイン」「フィットイージーオリジナル デニムトートバッグ」などが当たる豪華キャンペーンを実施しております。（※画像はイメージです）

Amazonギフトカード（５万円分）Apple Watch SE3

Wチャンスで当たる！

F.E オリジナルホエイプロテイン（※味はお選びいただけません）F.E オリジナルデニムトートバッグ

また、キャンペーン期間中にご入会いただいた方を対象に、ギフトカードをプレゼントする「紹介キャンペーン」「ペア入会キャンペーン」も同時開催しております。

◆春のFIT-EASY FESTIVAL キャンペーン詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000825.000099487.html

◆アミューズメントサービスの融合が創り出す、新たなウェルビーイング体験

「FIT-EASYアクロスプラザ三芳店」では、単なるトレーニングにとどまらない、アミューズメントサービス同士の「掛け合わせ」による相乗効果を提案します。

最新・高品質のマシンを使ったトレーニングや天候を気にせず臨場感溢れるプレーが楽しめるシミュレーションゴルフや、プロ仕様の高級セルフエステマシンで肌の状態を整えるセルフエステ、座るだけで骨盤底筋をケアする「FIT-CHAIR」、インナーマッスルを効率よく鍛える「FIT-SHAPE」などのアミューズメントサービスを完備。

これらで活発に身体を動かした後は、サウナでの温熱効果や高濃度酸素ルームによる細胞レベルのケアを組み合わせることで、新陳代謝の向上と疲労回復を促進します 。この「運動×リカバリー×リフレッシュ」のサイクルが、理想のボディメイクやメンタルケアを同時に叶えます。

これに加え、AIヘルスケアオートメーションによる精密なデータ管理で、誰もが最短ルートで「なりたい自分」を実現できる環境を整えます。

FIT-EASYでの運動を起点に、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

▼「AI 顔認証システム」を導入し、安心安全を提供

入会時に登録した顔写真データを活用することで、専用キーやスマ ホなしで手ぶらでの入館が可能です。さらに、入会から 31日経過で全国の FIT-EASY 店舗をどこでも利用できるため、通勤途中や出張・ 旅行先でも気軽にご利用いただけます。

当店の多彩なアミューズメントサービスをご利用いただき、新たなウェルビーイング体験をお楽しみください。

◆FIT-EASY アクロスプラザ三芳店 概要

住所：埼玉県入間郡三芳町藤久保855-403 アクロスプラザ三芳 2F

開業日：2026年4月15日（水）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-saitama-acrossplazamiyoshi/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_acrossplazamiyoshi/

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

- データに基づいた自動パーソナライズ：

独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。

- 「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：

アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

当社は、AIヘルスケアオートメーションによる精密なデータ管理により、誰もが最短ルートで「なりたい自分」を実現できる環境を整えます。

FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,357,449,180円

従業員数：238名 2025年10月31日現在

店舗数：264店舗 2026年4月15日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。