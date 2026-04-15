社会貢献プロジェクト「こころの劇場」への協賛を2026年度より開始

日本ゼオン株式会社

日本ゼオン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：豊嶋 哲也 以下、ゼオン）は、2026年度より児童招待公演「こころの劇場」(主催:一般財団法人 舞台芸術センター/劇団四季 後援:文化庁)への協賛を開始いたします。子どもたちに演劇の感動を届ける本プロジェクトを通じて、ゼオンは未来を担う子どもたちの育成を支援します。

「こころの劇場」は、日本全国の子どもたちの心に、「生命の大切さ」「人を思いやる心」「信じあう喜び」など、生きていくうえで大切なことを舞台を通じて語りかけるプロジェクトです。ゼオンは、本プロジェクトの趣旨や活動に賛同し、関東ブロック（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨の１都７県）および、富山、岡山、山口の各県での公演に２０２６年度より新たに協賛いたします。

ゼオンは、企業理念「大地の永遠と人類の繁栄に貢献する」のもと、社会とともに持続的な成長を続けていくことを目指しています。また社会の一員として、本業以外でもさまざまな社会課題に取り組む責任があるとの考えに基づき、社会貢献活動を積極的に推進しています。特に、企業理念につながる「環境保護」「次世代育成」「地域活性化」「人道支援・健康福祉」を重点分野として取り組んでおり、本活動は「次世代育成」につながるものと捉えています。ゼオンは今後も、より良い未来のためにさまざまな社会貢献活動に取り組んでまいります。

劇場での子どもたちの観劇風景出演者による終演後のお見送り風景

「こころの劇場」について

1．プロジェクト概要- 2008年の開始以来、全国の子どもたちを対象に学校単位で劇場に招待し、舞台芸術の感動を届けている- 2026年度は、全国135都市で約370回の公演を行い、約45万人の児童の招待を予定- 子どもたちの心に、「生命の大切さ」、「人を思いやる心」、「信じあう喜び」など、生きていくうえで大事なことを、舞台を通じて語り掛けることを趣旨とした活動- 主催：一般財団法人 舞台芸術センター/劇団四季 後援：文化庁

https://www.butaigeijutsu.or.jp/activity/kokoro/

2．2026年度「こころの劇場」公演月（予定）※当社事業所立地を中心に協賛

関東ブロック

（千葉県：４月、５月 東京都：４月、５月、６月、７月 群馬県：４月 埼玉県：４月、５月、１２月 栃木県：４月、2027年１月 神奈川県：５月、６月、１１月 山梨県：１１月 茨城県：2027年１月）

富山県：１０月 山口県：１１月 岡山県：2027年１月